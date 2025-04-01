Доля онлайн-канала на розничном рынке ветпрепаратов выросла почти вдвое в январе — феврале

В феврале 2025 года на российском розничном рынке (включая онлайн) было реализовано 26 млн минимальных единиц дозирования (МЕД) ветеринарных препаратов. Как следует из данных аналитической компании RNC Pharma, это на 50% больше, чем в феврале 2024 года, когда было приобретено порядка 17,3 млн МЕД.

Рублевый объем ветеринарной розницы составил 4,3 млрд руб. (в розничных ценах, включая НДС). По отношению к февралю прошлого года рынок увеличился на 70% в рублях.

Высокий спрос на ветпрепараты аналитики традиционно наблюдали весной. Как правило пик продаж лекарств для животных приходится на апрель, однако в этом году теплая погода стала причиной более раннего начала роста продаж. Более половины общего объема расходов в феврале приходилось на эктопаразитарные и антигельминтные лекарства. В прошлом году продажа подобных препаратов в феврале увеличилась год к году всего на 17%, а в текущем — более чем в два раза в рублях и на 49% в МЕД.

Динамика на розничном рынке большей частью обеспечивалась онлайн-каналом: год к году продажи в сегменте e-com увеличились в 3,8 раза в рублях и в 3,3 раза в натуральных единицах. В традиционных точках относительно аналогичного периода спрос на ветпрепараты тоже вырос: +10,8% в денежном и +12,4% в натуральном выражении.

По данным аналитиков, доля канала e-com на розничном рынке ветпрепаратов в январе — феврале 2025 года достигла исторического максимального значения в 40% от общего стоимостного объема. В этот же период 2024 года она была немногим более 21%. В натуральных показателях доля онлайн-продаж составляла 30,5%, годом ранее достигала 17,6%. При этом в феврале текущего года инфляция на ветпрепараты в сегменте e-com достигла минимальных значений — всего 7,9%.

Значительная часть покупок в онлайн-канале приходится на продукцию американских компаний Zoetis и MSD — в совокупности они обеспечили более 38% рублевого объема рынка ветпрепаратов. Их рублевые продажи год к году выросли более чем в три раза. Однако лидерами по динамике продаж стали российские компании. Так, в ТОР20 корпораций с точки зрения денежного объема максимальный рост продаж в e-com зафиксирован у компании «ВИК» (в 7,5 раза). Другая отечественная компания — «Экопром» — нарастила продажи в сегменте более чем в четыре раза.

В первые два месяца 2025 года наибольшие расходы покупателей онлайн-канала были ориентированы на эктопаразитарный препарат «Бравекто» от компании MSD: его продажи год к году увеличились в 3 раза. На втором месте по рублевому объему расположилась «Симпарика» от американской Zoetis — затраты на препарат увеличились в 4,6 раза по сравнению с январем — февралем 2024 года.

Аналитики отмечают, что также вырос спрос на препарат для лечения урологических заболеваний «Пропалин» от французской Vetoquinol. В сегменте e-com продажи препарата увеличились в 8,2 раза в рублях и в 5,2 раза в МЕД. Все перечисленные препараты также демонстрировали значительную динамику в традиционных точках продаж.

Рис. Структура розничного рынка ветпрепаратов в России по каналам продаж