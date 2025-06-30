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Доля онлайн-продаж лекарств...

Доля онлайн-продаж лекарств превысила 1% от общего объема рынка

30.06.2025
18:35
Дина Коблова
Доля продаж препаратов в онлайн-канале с доставкой за пять месяцев 2025 года превысила 1,1% от всего розничного фармрынка. По данным RNC Pharm, в этой категории было продано более 21,5 млн упак. лекарств на 8,8 млрд руб. Продажи в канале e-com выросли на 57,4% в руб. и на 37,5% в упаковках.
Фото: 123rf.com

Доля продаж лекарств через канал e-com с доставкой до потребителя в январемае превысила 1,1% от всего розничного фармрынка России, сообщили в аналитической компании RNC Pharma. За последние три года емкость онлайн-продаж увеличилась на 0,7 процентных пункта (п.п.) — в 2022 году доля сегмента не превышала 0,44%.

За указанный период россияне купили через интернет более 21,5 млн упак. лекарств на сумму более 8,8 млрд руб. Относительно аналогичного периода 2024 года продажи в деньгах выросли на 57,4% в руб. и на 37,5% в упаковках. Суммарно за весь прошлый год в сегменте e-com было продано 47,7 млн упак. препаратов (+33,8% к 2023 году). При этом расходы по итогам 2024 года составили 15,7 млрд руб., это больше показателей 2023 года на 69,5%.

Всего по итогам пяти месяцев 2025 года на розничном рынке в онлайн-канале была представлена продукция более 560 корпораций. По данным аналитиков, первое место среди них сохраняет Johnson & Johnson с долей стоимостных продаж 4,84% и приростом +60% в руб. В канале e-com с доставкой корпорация реализует 26 продуктов, главный из которых — бренд «Никоретте», продажи которого за год выросли на 94,8% в деньгах.

На второй позиции по доле продаж компания Bayer Healthcare, которая почти не уступает по динамике лидеру (+57% в руб.). В портфеле компании в онлайн-канале находятся 42 торговые марки. Ключевой бренд — «Бепантен» (+29% в руб.). Тройку лидеров по динамике продаж замыкает компания Sanofi (+54%). В сегменте у производителя 61 торговая марка, у большинства из которых фиксируется рост стоимостного объема в 23 раза. Здесь ключевую роль играли препараты «Магне B6» (+52,7%) и «Фосфалюгель» (+57,8%).

Из числа игроков, входящих в ТОР10, больше всего брендов в сегменте коммерции e-com представлено у компании «Нижфарм» (89 торговых марок). За год объем продаж продукции производителя вырос на 32%.

Максимальная динамика объема рублевых продаж в ТОР10 зафиксирована у Abbott Laboratories: продажи продуктов производителя выросли на 73% по сравнению с январеммаем 2024 года. В онлайне корпорация представляет 41 бренд, ключевые среди них —  «Гептрал» (+39% в руб.) и «Креон» (рост в 2,2 раза).

ТОР10 корпораций в сегменте e-com розничного фармрынка России с доставкой до потребителя по объему денежных продаж в январе—мае 2025 года.

Корпорация

Количество ТМ в онлайн-канале, шт.

Доля в январе—мае 2025, %, руб.

Динамика к январю—маю 2024, %, руб.

1

Johnson & Johnson

26

4,84

60

2

Bayer Healthcare

42

4,21

57

3

Sanofi 

61

3,53

54

4

 «Отисифарм»

42

3,16

47

5

GSK 

38

3,09

30

6

«Нижфарм»

89

2,99

32

7

Reckitt Benckiser

3

2,78

69

8

Abbott Laboratories

41

2,67

73

9

«Валента Фарм»

30

2,64

63

10

Servier

52

2,24

67

Источник: RNC Pharma

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