Доля онлайн-продаж лекарств превысила 1% от общего объема рынка

Доля продаж лекарств через канал e-com с доставкой до потребителя в январе—мае превысила 1,1% от всего розничного фармрынка России, сообщили в аналитической компании RNC Pharma. За последние три года емкость онлайн-продаж увеличилась на 0,7 процентных пункта (п.п.) — в 2022 году доля сегмента не превышала 0,44%.

За указанный период россияне купили через интернет более 21,5 млн упак. лекарств на сумму более 8,8 млрд руб. Относительно аналогичного периода 2024 года продажи в деньгах выросли на 57,4% в руб. и на 37,5% в упаковках. Суммарно за весь прошлый год в сегменте e-com было продано 47,7 млн упак. препаратов (+33,8% к 2023 году). При этом расходы по итогам 2024 года составили 15,7 млрд руб., это больше показателей 2023 года на 69,5%.

Всего по итогам пяти месяцев 2025 года на розничном рынке в онлайн-канале была представлена продукция более 560 корпораций. По данным аналитиков, первое место среди них сохраняет Johnson & Johnson с долей стоимостных продаж 4,84% и приростом +60% в руб. В канале e-com с доставкой корпорация реализует 26 продуктов, главный из которых — бренд «Никоретте», продажи которого за год выросли на 94,8% в деньгах.

На второй позиции по доле продаж компания Bayer Healthcare, которая почти не уступает по динамике лидеру (+57% в руб.). В портфеле компании в онлайн-канале находятся 42 торговые марки. Ключевой бренд — «Бепантен» (+29% в руб.). Тройку лидеров по динамике продаж замыкает компания Sanofi (+54%). В сегменте у производителя 61 торговая марка, у большинства из которых фиксируется рост стоимостного объема в 2—3 раза. Здесь ключевую роль играли препараты «Магне B6» (+52,7%) и «Фосфалюгель» (+57,8%).

Из числа игроков, входящих в ТОР10, больше всего брендов в сегменте коммерции e-com представлено у компании «Нижфарм» (89 торговых марок). За год объем продаж продукции производителя вырос на 32%.

Максимальная динамика объема рублевых продаж в ТОР10 зафиксирована у Abbott Laboratories: продажи продуктов производителя выросли на 73% по сравнению с январем—маем 2024 года. В онлайне корпорация представляет 41 бренд, ключевые среди них — «Гептрал» (+39% в руб.) и «Креон» (рост в 2,2 раза).

ТОР10 корпораций в сегменте e-com розничного фармрынка России с доставкой до потребителя по объему денежных продаж в январе—мае 2025 года.

№ Корпорация Количество ТМ в онлайн-канале, шт. Доля в январе—мае 2025, %, руб. Динамика к январю—маю 2024, %, руб. 1 Johnson & Johnson 26 4,84 60 2 Bayer Healthcare 42 4,21 57 3 Sanofi 61 3,53 54 4 «Отисифарм» 42 3,16 47 5 GSK 38 3,09 30 6 «Нижфарм» 89 2,99 32 7 Reckitt Benckiser 3 2,78 69 8 Abbott Laboratories 41 2,67 73 9 «Валента Фарм» 30 2,64 63 10 Servier 52 2,24 67

Источник: RNC Pharma