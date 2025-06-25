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Доля в производящей...

Доля в производящей фармсубстанцию для «Мирамистина» фирме отошла ГК и партнеру Харитонина

25.06.2025
14:38
Екатерина Погонцева
«Инфамед К» и «Балтфармацевтика» из Багратионовска Калининградской области сменили бенефициаров. Доли в 100% теперь принадлежат Василию Кулькову и АО «Отисифарм» соответственно. Отец Василия Кулькова – Егор Кульков – один из основателей «Фармстандарта» и партнер бизнесмена Виктора Харитонина. «Отисифарм» входит в группу компаний «Фармстандарт».
Фото: 123rf.com

Производитель фармсубстанции для «Мирамистина», якорный резидент индустриального парка «Экобалтик» компания «Инфамед К» и  «Балтфармацевтика» (управляющая компания «Экобалтика») сменили бенефициаров. Новыми владельцами 100% долей в уставном капитале стали Василий Кульков и АО «Отисифарм» соответственно, обратил внимание Vademecum. Отец Василия – Егор Кульков – один из основателей «Фармстандарта» и давний бизнес-партнер Виктора Харитонина. «Отисифарм» входит в группу компаний «Фармстандарт».

По данным СПАРК, изначально владельцем ООО «Инфамед К» был Юрий Карафелов, а в ноябре 2011 года «Инфамед К» перешел к головной организации – ООО «Инфамед» (основано в 2004 году в Видном Московской области). Согласно данным ГРЛС, обе эти компании производят фармсубстанцию для «Мирамистина» — бензилдиметил-миристоиламино-пропиламмоний. В 2014 году владельцем «Инфамед К» стал основатель компании Андрей Горохов, в 2021 году, после его избрания депутатом Госдумы, бенефициаром стал его сын – Антон Горохов, владевший активом до июня 2025 года. 

По итогам первых двух месяцев 2025 года «Мирамистин» был абсолютным лидером рынка антисептиков и дезинфектантов (доля 35,8% в руб., по оценкам DSM Group). В апреле в ГРЛС была внесена запись о регистрации «Мирамистина» в форме мази для местного и наружного применения (РУ принадлежит «Инфамеду»).

ООО «Балтфармацевтика» зарегистрировано в 2002 году в Калининградской области под названием «Балтполимер». В 2009 году компания была переименована в «Инфамед», а в 2010 получила свое нынешнее название. С 2012 по 2014 год мажоритарным владельцем «Балтфармацевтики» был Андрей Горохов. Последним учредителем юрлица до его приобретения компанией «Отисифарм» являлся Иван Кириченко. В начале июня доля «Отисифарма» в уставном капитале компании изменена с 51 тыс. до 60 тыс. руб. (100%).

Вскоре после смены учредителя компании «Инфамед К» 20 июня поменялся и руководитель: на смену Андрею Афонину пришел Антон Бойко, который ранее (с августа 2022 по октябрь 2024 года) уже работал директором фирмы и является исполнительным директором «Экобалтики».

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