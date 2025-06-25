Доля в производящей фармсубстанцию для «Мирамистина» фирме отошла ГК и партнеру Харитонина

Производитель фармсубстанции для «Мирамистина», якорный резидент индустриального парка «Экобалтик» компания «Инфамед К» и «Балтфармацевтика» (управляющая компания «Экобалтика») сменили бенефициаров. Новыми владельцами 100% долей в уставном капитале стали Василий Кульков и АО «Отисифарм» соответственно, обратил внимание Vademecum. Отец Василия – Егор Кульков – один из основателей «Фармстандарта» и давний бизнес-партнер Виктора Харитонина. «Отисифарм» входит в группу компаний «Фармстандарт».

По данным СПАРК, изначально владельцем ООО «Инфамед К» был Юрий Карафелов, а в ноябре 2011 года «Инфамед К» перешел к головной организации – ООО «Инфамед» (основано в 2004 году в Видном Московской области). Согласно данным ГРЛС, обе эти компании производят фармсубстанцию для «Мирамистина» — бензилдиметил-миристоиламино-пропиламмоний. В 2014 году владельцем «Инфамед К» стал основатель компании Андрей Горохов, в 2021 году, после его избрания депутатом Госдумы, бенефициаром стал его сын – Антон Горохов, владевший активом до июня 2025 года.

По итогам первых двух месяцев 2025 года «Мирамистин» был абсолютным лидером рынка антисептиков и дезинфектантов (доля 35,8% в руб., по оценкам DSM Group). В апреле в ГРЛС была внесена запись о регистрации «Мирамистина» в форме мази для местного и наружного применения (РУ принадлежит «Инфамеду»).