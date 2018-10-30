Дональд Трамп предложил устанавливать цены на некоторые препараты в США на уровне европейских

14:41
26 октября 2018

Илья Дугин

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Президент США Дональд Трамп выступил с предложением о чтобы устанавливать цены на некоторые препараты в США, используя в качестве контрольных  цены на них в других странах,   в частности в Европе, сообщает FirstWord Pharma. Это касается препаратов, распространяемых по программе Medicare и применяемых в лечебных учреждениях.

«Почему американцы должны платить дороже за один и тот же препарат,  в одной и той же упаковке, произведенный одно           й и той же компанией на одном и том же предприятии?», – заявил президент.

Предполагается, что будет разработан международный индекс цен (IPI).  

По подсчетам Министерства здравоохранения и социального обеспечения США, инициатива Дональда Трампа позволит пациентам и налогоплательщикам сэкономить 17,2 млрд долл. в течение пяти лет. Планируется, что IPI будет разработан уже в 2019 г., а сама программа будет запущена в 2020 г.

Комментируя инициативу Президента США, исполнительный директор Американской ассоциации фармацевтических исследователей и производителей (PhRMA) Стивен Ульб отметил, что таким образом власти устанавливают ценовой контроль, опираясь на цены в странах с социализированными системами  здравоохранения, ограничивающими доступ населения к инновационным препаратам.

По его мнению, принятие предложения президента поставит под угрозу здоровье и жизни пациентов с тяжелыми заболеваниями, в т.ч.  ревматоидным артритом и другими аутоиммунными заболеваниями, а также онкобольных. Кроме того, считает он, приятие инициативы Дональда Трампа приведет к снижению объема компенсаций врачам и увеличению числа посредников между врачами и пациентами.  

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