Дональд Трамп предложил устанавливать цены на некоторые препараты в США на уровне европейских

«Почему американцы должны платить дороже за один и тот же препарат, в одной и той же упаковке, произведенный одно й и той же компанией на одном и том же предприятии?», – заявил президент.

Предполагается, что будет разработан международный индекс цен (IPI).

По подсчетам Министерства здравоохранения и социального обеспечения США, инициатива Дональда Трампа позволит пациентам и налогоплательщикам сэкономить 17,2 млрд долл. в течение пяти лет. Планируется, что IPI будет разработан уже в 2019 г., а сама программа будет запущена в 2020 г.

Комментируя инициативу Президента США, исполнительный директор Американской ассоциации фармацевтических исследователей и производителей (PhRMA) Стивен Ульб отметил, что таким образом власти устанавливают ценовой контроль, опираясь на цены в странах с социализированными системами здравоохранения, ограничивающими доступ населения к инновационным препаратам.

По его мнению, принятие предложения президента поставит под угрозу здоровье и жизни пациентов с тяжелыми заболеваниями, в т.ч. ревматоидным артритом и другими аутоиммунными заболеваниями, а также онкобольных. Кроме того, считает он, приятие инициативы Дональда Трампа приведет к снижению объема компенсаций врачам и увеличению числа посредников между врачами и пациентами.