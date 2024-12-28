Дополнительные случаи закупок у единственного поставщика продлили до конца 2025 года

Правительство продлило еще на год временные дополнительные случаи закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд у единственного поставщика, а также порядок их осуществления. Постановление № 1909 от 26.12.2024 опубликовано на портале правовых актов.

Документом продлевается до 31 декабря 2025 года действие постановления № 339 от 10.03.2022 (сейчас действует до конца 2024 года). Этот документ предоставляет правительству, высшим исполнительным органам регионов и муниципалитетов право осуществлять закупки для федеральных или региональных нужд у единственных поставщиков для противодействия санкциям. Основаниями для таких закупок являются протоколы заседаний правительства или правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций, а также поручения председателя правительства.

В конце декабря 2023 года президент подписал закон № 625-ФЗ от 25.12.2023 о продлении ряда специальных антисанкционных мер, в том числе в сфере закупок у единственных поставщиков. Закон ограничил перечень дополнительных случаев таких закупок, оставив в качестве дополнительных оснований только закупки по решению правительства и руководства Москвы. Документ фактически отменил для регионов возможность проводить закупки у единственного поставщика в связи с санкциями.