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Двух фармдистрибьюторов внесли...

Двух фармдистрибьюторов внесли в реестр недобросовестных за срыв поставок в Иркутскую область

30.07.2025
14:16
Дина Коблова
УФАС по Иркутской области внесло в реестр недобросовестных поставщиков московскую компанию «Мастер-Фарм» из-за нарушения поставок препарата по контракту на 17 млн руб. Также на два года лишили возможности участвовать в госзакупках екатеринбургскую компанию «Франшиза», которая не поставила медизделия в больницу.
Фото: 123rf.com

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Иркутской области внесло ООО «Мастер-Фарм» из Москвы в реестр недобросовестных поставщиков, сообщили в пресс-службе регионального УФАС.

Компания не выполнила в срок поставку лекарственного препарата на сумму более 17 млн руб. для Минздрава Иркутской области. Контракт на поставку препарата ивакафтор+тезакафтор+элексакафтор был заключен по результатам электронного аукциона.

Препарат, о котором идет речь, предназначен для лечения муковисцидоза у пациентов старше шести лет. Сейчас в России зарегистрированы два лекарства с МНН ивакафтор+тезакафтор+элексакафтор и ивакафтор:

  • «Трикафта» американской компании Vertex Pharmaceuticals Incorporated (дистрибьюцией в России занимается российская фармкомпания Sanofi), зарегистрированный в июне 2023 года;
  • «Трилекса» аргентинской компании Tuteur (представитель компании в России — ООО «Медицинская исследовательская компания» («МИК»), дистрибьютор — «Ирвин»), был зарегистрирован 15 ноября.

По данным УФАС, ООО «Мастер-Фарм» также не исполнило контракт с Минздравом региона на поставку препарата дигидрогенфосфат калия+дигидрат моногидрогенфосфата натрия, который используется для лечения камней в почках. Из-за ненадлежащего исполнения контракта заказчик расторгнул соглашение и обратился в антимонопольный орган.

Кроме того, в реестр недобросовестных поставщиков включили ООО «Франшиза» из Екатеринбурга. Компания не поставила для Иркутской государственной областной детской клинической больницы емкости для дренажа с крышками на сумму более 800 тыс. руб.

«Отсутствие товара, который используется в повседневной деятельности медицинского учреждения, приводит к парализации работы больницы», — заключили в службе.

Согласно решению службы, компания не сможет участвовать в государственных и муниципальных закупках в течение двух лет.

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