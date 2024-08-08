Двух россиян, давших взятку сотрудникам брянского Депздрава, экстрадируют из Черногории

Черногория экстрадирует двух россиян — Андрея Маркуса и Алексея Ушкалова — по требованию Генпрокуратуры РФ. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в отношении них возбуждено уголовное дело о даче взятки должностному лицу через посредника, совершенное группой лиц по предварительному сговору в значительном, крупном и особо крупном размерах (части 4 и 5 статьи 291 УК РФ).

С сентября 2021 по апрель 2023 года обвиняемые занимали руководящие должности в коммерческой организации. По версии следствия, через подчиненного регионального менеджера в Брянске они передавали взятки сотрудникам здравоохранения Брянской области за обеспечение регулярного заключения с фирмой договоров поставок различных лекарств без проведения конкурсных процедур.

По информации МВД России, Маркус и Ушкалов передали через третье лицо более 2 млн руб. заместителю директора Департамента здравоохранения Брянской области и другим должностным лицам.

По данным прокуратуры, после раскрытия преступной схемы сообщники скрылись от правоохранительных органов. В декабре 2023 года их объявили в международный розыск. В марте 2024 года обвиняемых задержали на территории Черногории, в связи с чем был направлен запрос об их выдаче. Маркуса и Ушкалова доставят в Москву транзитом через Турцию в сопровождении сотрудников ФСИН России и НЦБ Интерпола.