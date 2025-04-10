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ЕЭК намерена утвердить...

ЕЭК намерена утвердить Концепцию развития общего рынка медтехники ЕАЭС

10.04.2025
14:20
Дина Коблова
Коллегия ЕЭК одобрила Концепцию развития общего рынка медицинских изделий в ЕАЭС, направленную на снижение зависимости от импорта и упрощение регистрации медтехники. Согласно документу в 2018—2021 году 87,6% рынка занимал импорт из Китая, Германии и США. 
Фото: 123rf.com

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвердила распоряжение № 31 от 01.04.2025 о проекте решения Совета ЕЭК о проекте распоряжения Евразийского межправительственного совета «О Концепции развития общего рынка медицинских изделий в рамках Евразийского экономического союза». Документ был опубликован на правовом портале ЕЭК.

В проекте решения указано, что для оценки отрасли проанализировали внешнеторговую деятельность государств — членов ЕАЭС по медицинским изделиям с 2018 по 2021 год. Было рассмотрено 20 товарных групп продукции по четырем знакам ТН ВЭД. Всего оборот превысил 10,2 млрд долл. Из них на импорт пришлось 87,6% рынка (9 млрд долл.), ключевыми поставщиками стали Китай, Германия, США. Основные товары — медоборудование (код ТН ВЭД 9018), ортопедические изделия (9021) и аналитические приборы (9027).

Экспорт занял 12,4% рынка — 1,27 млрд долл. Основными направлениями стали Алжир, Египет и Индия. Главные экспортные товары — измерительные приборы (код ТН ВЭД 9031) и оптические устройства (9013).

В качестве общих для рынка проблем авторы документа отметили: дублирование процедур регистрации в разных странах, нехватку общих цифровых реестров и стандартов и отставание в производстве высокотехнологичных изделий. В качестве решения этих трудностей предлагается:

  • продлить переходный период для национальных правил до 2026 года;
  • ввести электронные досье и реестры;
  • актуализировать межгосударственные стандарты на основе IMDRF;
  • расширить взаимодействия с третьими странами.

Основные меры планируется реализовать до 2026 года.

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