ЕЭК проведет в 2025 году антимонопольный анализ рынков фармацевтики

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) в 2025 году проведет секторальный анализ рынков фармацевтики, косметических товаров и маркетплейсов на наличие признаков нарушений антимонопольного законодательства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Такими планами поделился министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Максим Ермолович на сессии Евразийского антимонопольного форума в Астане, информацию разместили на сайте комиссии.

По словам министра, уже определены 17 рынков отдельных товаров, которые будут изучать в течение 2025 года. Также определены три сектора экономики ЕАЭС, по которым будет проведен секторальный анализ.

«Скажу, что секторальный анализ мы планируем провести по рынкам, наиболее чувствительным для населения. Это фармацевтический рынок, рынок парфюмерно-косметических товаров и рынок цифровых торговых платформ», — заявил Ермолович.

Он также сообщил, что комиссия много внимания уделила изучению опыта стран союза в правоприменении по отношению к маркетплейсам.

Еще, говоря о вопросе антимонопольного правоприменения, министр подчеркнул необходимость более тесного взаимодействия между уполномоченными органами государств — членов союза и судом ЕАЭС. Как пишет ТАСС, Максим Ермолович призвал провести работу над ситуацией, когда комиссия не может применить санкции к поставщикам товаров из стран, которые не входят в союз.

«У комиссии отсутствуют полномочия по привлечению к ответственности нарушителей из третьих стран, то есть нерезидентов стран ЕАЭС. И на самом деле это достаточно большой в нашем понимании пробел в работе антимонопольного органа, мы должны что-то с этим делать», — поделился министр.

Он рассказал, что уже были случаи, когда было проведено разбирательство по делу, однако виновных наказать не удалось, так как нарушителем был участник торговли из государства за пределами ЕАЭС. В результате таких действий пострадал бизнес нескольких стран союза.

В ходе заседания Ермолович также предложил активизировать функцию инициативной оценки состояния конкуренции, особенно на рынках, где применяются антидемпинговые меры или наблюдается высокая концентрация. За счет этого удастся своевременно выявлять потенциальные угрозы конкуренции и принимать превентивные меры.