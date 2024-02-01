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ЕЭК рекомендовала исключить...

ЕЭК рекомендовала исключить аллергический ринит из показаний монтелукаста

01.02.2024
19:05
Елена Воронина
Профильный комитет ЕЭК рекомендовал исключить аллергический ринит из показаний монтелукаста, а в инструкцию в черной рамке разместить предупреждение о тяжелых нейропсихических расстройствах. Подобные ограничения введены FDA еще в 2020 году. 
Фото: Freepik

Экспертный комитет по лекарственным средствам Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) рекомендовал исключить показание у препаратов с МНН монтелукаст и включить предостережение в черной рамке о тяжелых нейропсихических расстройствах в инструкции препаратов. Решение экспертного комитета ЕЭК носит рекомендательный характер. Документ имеется в распоряжении «ФВ».

Текущие рекомендации Евразийской экономической комиссии

Комитет рекомендует исключить аллергический ринит из показаний препаратов с МНН монтелукаст. Решение касается двух лекарственных форм: жевательных таблеток в дозе 4 мг и таблеток, покрытых пленочной оболочкой.

Остальные лекарственные формы монтелукаста должны содержать предостережение о возможных тяжелых нейропсихических расстройствах. Информацию по безопасности рекомендовано внести в инструкции: общую характеристику и листок-вкладыш.

Предостережение необходимо разместить в черной рамке по аналогии с Box Warning, решение о которых выносит американский регулятор FDA.

Помимо указанных выше лекарственных форм для исключения показания на рынке Евразийского экономического союза (ЕАЭС) монтелукаст представлен также в виде жевательных таблеток 5 мг.

Текст рекомендованного предостережения содержится в документе ЕЭК. Там указано об имеющихся сообщениях о возникновении нейропсихических расстройств, связанных с приемом монтелукаста. Они могут включать возбуждение, агрессивное поведение, депрессию, нарушение сна, суицидальные мысли и попытки суицида. Механизм возникновения недостаточно изучен, указано в тексте.

В случае умеренных симптомов аллергического ринита или когда заболевание контролируется другими методами лечения, польза от применения монтелукаста может не превышать риск, указано в тексте предостережения. Применение монтелукаста при аллергическом рините необходимо сохранить, только когда отсутствует ответ на другую терапию или при плохой ее переносимости.

По данным единого реестра зарегистрированных лекарственных средств, в ЕАЭС выдано 17 регистрационных удостоверений препаратам с действующим веществом монтелукаст.

Препараты в основном зарегистрированы в форме жевательных таблеток 4 мг и 5 мг или покрытых пленочной оболочкой таблеток.

Решения регуляторов других стран в 2019—2023 годах

Американский регулятор подобные ограничения в отношении монтелукаста ввел в 2020 году, писал ранее «ФВ».

Европейский регулятор рекомендовал включить предупреждение о нейропсихических событиях в инструкции в 2019 году. После оценки, завершенной в марте 2022 года, комитет по оценке рисков в сфере фармаконадзора PRAC EMA запросил у держателя регистрационного удостоверения дополнительную информацию, включая новые данные о депрессии и суициде.

Комитет указал на необходимость дополнительной оценки тяжелых и длительных нейропсихических событий и вреда, а также на необходимость принятия каких-либо дополнительных мер.

На основании анализа доступной информации в январе 2023 года PRAC рекомендовал дальнейшее обновление информации. Предупреждение в информации о продукте должно быть выделено жирным шрифтом в черной рамке.

Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении Белоруссии сообщал в 2020 году о новой информации по безопасности и рисках развития психоневрологических реакций на официальном сайте, ссылаясь на данные европейского регулятора. Там указано, при применении монтелукаста могут возникнуть психоневрологические нежелательные реакции, которые описаны как возможные.

Указанные изменения отражены частично в новых инструкциях оригинального препарата, утвержденных по правилам ЕАЭС в 2023 году, экспертизу которой проводил Минздрав России.

Инструкции 2023 года содержат информацию о нарушениях психики в перечне побочных действий. В разделе «Особые указания» сообщается о психоневрологических нарушениях при приеме монтелукаста, однако указано, что связь с приемом препарата неизвестна.

Инструкции оригинального препарата «Сингуляр» содержат два показания: бронхиальная астма и аллергический ринит, следует из государственного реестра Минздрава. Указания о недопустимости назначения при легком течении аллергического ринита или когда заболевание контролируется другими методами отсутствуют.

«ФВ» направил запрос компании MSD и Минздраву России с уточнениями — почему информация по безопасности и сделанные ранее предупреждения других регуляторов не отражены полностью в инструкции 2023 года при проведении экспертизы Минздравом.

«ФВ» направил также запрос в Росздравнадзор с вопросом о выявленных психоневрологических нарушениях и оценке соотношения «польза—риск» при применении монтелукаста при аллергическом рините.

О чем сообщило FDA в 2020 году в отношении монтелукаста

FDA провело анализ доступной информации и консультации с группой внешних экспертов. Американский регулятор принял решение о включении предупреждения в черной рамке (Box warning) о влиянии монтелукаста на психическое здоровье в информацию о продукте.

Из-за риска побочных эффектов на психическое здоровье польза от монтелукаста может не превышать риски у некоторых пациентов, особенно с легким течением и адекватным контролем другими лекарствами.

При аллергическом рините монтелукаст следует назначать пациентам, у которых неэффективны другие лекарства или при непереносимости других лекарств.

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