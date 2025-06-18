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ЕЭК утвердила рекомендации...

ЕЭК утвердила рекомендации использования данных реальной клинической практики

18.06.2025
18:40
Дина Коблова
Коллегия ЕЭК утвердила новые правила работы с данными реальной клинической практики. Рекомендации требуют обезличивания информации и разрешают использовать медрегистры, данные страховщиков и соцсетей. Искусственный интеллект также включен в разрешенные инструменты сбора.
Фото: 123rf.com

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвердила рекомендацию № 15 от 10.06.2025 «О Руководстве по общим вопросам использования данных реальной клинической практики в рамках обращения лекарственного препарата». Они начнут действовать с 10 июля.

Основная цель Руководства — выработка общих принципов и подходов к получению, анализу и использованию данных реальной клинической практики, чтобы оптимизировать проведение исследований, а также сформировать доказательства для принятия регуляторных решений уполномоченными органами государств— членов ЕАЭС.

Все данные реальной клинической практики, используемые в соответствии с Руководством, должны быть обезличенными, передача персональных данных между странами запрещена.

Источники данных реальной клинической практики включают в себя:

  • интервенционные и наблюдательные клинисследования;
  • медицинские регистры и электронные карты;
  • данные от страховых компаний и носимых устройств, применяемых пациентами в амбулаторных условиях;
  • опросы пациентов и социальные сети.

Кроме того, можно использовать искусственный интеллект для сбора данных.

Пригодность данных оценивается на основании их релевантности и надежности. Важно учитывать такие факторы, как включение ключевых параметров, однозначность определения клинических исходов, репрезентативность выборки, достаточный размер выборки и продолжительность наблюдения.

Полученные данные реальной клинической практики могут быть использованы для фармаконадзора, планирования клинисследований. В документе также прописаны требования к исследованиям и уточнено, что их проведение не допускается для маркетинговых целей или в рамках промоционной деятельности.

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