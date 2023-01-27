EMA приняло решение не объявлять нехватку антибиотиков в Европе «важной проблемой»

Европейский регулятор EMA решил не присваивать нехватке антибиотиков в Европе статус «важной проблемы», пишет Reuters. Агентство считает, что существующие меры по устранению дефицита уже сработали в краткосрочной перспективе.

Статус «важной проблемы» позволил бы EMA координировать действия по борьбе с дефицитом на общеевропейском уровне и обязать производителей отчитываться по производству препаратов.

Reuters пишет, что в Европе наблюдается нехватка некоторых антибиотиков, в том числе амоксициллина, который используется для лечения бактериальных инфекций и часто назначается детям при ушных и грудных инфекциях. Перебои с поставками амоксициллина наблюдаются с октября.

EMA заявило, что получило обратную связь от крупных производителей амоксициллина. Они заверили агентство, что выпуск препаратов увеличится в ближайшее время. Ожидается, что спрос на антибиотики снизится по мере приближения весны.

По данным EMA, в настоящее время почти все европейские страны сообщают о нехватке антибиотиков. Рост спроса на эти препараты связан с новым всплеском респираторных инфекций, который возник после двух лет коронавирусных ограничений, оказавших влияние на мировую логистику.

Ранее группа организаций, представляющих интересы европейских пациентов и потребителей, указала агентству, что оно делает недостаточно для решения проблемы дефицита. Организации призвали ЕМА ввести статус «важной проблемы», чтобы иметь возможность лучше оценить ситуацию.