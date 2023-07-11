Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРегуляторика
EMA расследует связь...

EMA расследует связь «Оземпика» и «Саксенды» с суицидальными мыслями

11.07.2023
11:18
Николай Соколов
EMA расследует связь средств «Оземпик» и «Саксенда» с суицидальными мыслями. О таких случаях сообщил исландский медицинский регулятор. FDA также получало подобные отчеты, но американский регулятор отмечает, что причинно-следственной связи не установлено.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) расследует связь противодиабетического средства «Оземпик» и средства для похудения «Саксенда» компании Novo Nordisk с побочными эффектами в виде суицидальных мыслей, пишет Reuters.

Два случая после приема «Оземпика» и «Саксенды» зарегистрировало Исландское агентство по лекарственным средствам. Регулятор также сообщил, что другой пациент, принимавший «Саксенду», сообщил о мыслях о членовредительстве.

В Novo Nordisk заявили, что безопасность пациентов является главным приоритетом компании, и она очень серьезно относится ко всем сообщениям о нежелательных явлениях. В заявлении производителя говорится, что его собственный мониторинг безопасности пока не выявил «причинно-следственной связи» между мыслями о причинении себе вреда и приемом лекарств.

Суицидальные мысли не указаны в качестве побочного эффекта ни для одного из препаратов в инструкциях для ЕС. Однако в Соединенных Штатах инструкции к Wegovy рекомендуют контролировать пациентов на наличие суицидальных мыслей или поведения. Wegovy, как и «Оземпик», содержит семаглутид.

Согласно информации из Системы оповещения о нежелательных явлениях FDA США (FAERS), с 2018 года было получено не менее 60 сообщений о суицидальных мыслях от пациентов, принимавших семаглутид, и от медицинских работников. С 2010 года FAERS получила не менее 70 таких отчетов от медицинских работников и пациентов, получающих лираглутид, который содержит «Саксенда».

Однако FDA заявляет, что информация из этих отчетов дополнительно не проверялась и причинно-следственной связи между препаратами и суицидальными мыслями не установлено.

По данным регулятора, испытания Wegovy не выявили повышенного риска суицидального поведения. Инструкция препарата содержит предупреждение о суицидальном поведении и мыслях из-за рисков, связанных с другими лекарствами для контроля веса.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»
«Основные виды деятельности компании»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.