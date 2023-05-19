EMA выпустило руководство по борьбе с нехваткой лекарств в Европе

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) опубликовало руководство, направленное на борьбу с дефицитом лекарств в странах ЕС.

В нем содержатся десять рекомендаций, которые «владельцы регистрационных удостоверений, оптовые продавцы, дистрибьюторы и производители могут рассмотреть», чтобы «обеспечить непрерывные поставки лекарственных средств и снизить эффект от дефицита».

Среди таких рекомендаций — призывы информировать национальные компетентные органы о наступающем дефиците, разрабатывать протоколы по его предотвращению, развивать цепочки поставок через разные страны, а также установить более тесные контакты и наладить обмен информацией между различными участниками рынка.

Также рекомендуется максимально обезопасить цепочки поставок от имеющихся рисков, развивать систему оценки качества препаратов, сделать информацию о дефиците более прозрачной для других рыночных игроков и работать над более справедливым распределением препаратов между пациентами.

«Нехватка [лекарств] может привести к их нормированию и задержке в поставках критически важных методов лечения, что существенно повлияет на уход за пациентами. Кроме того, пациентам, возможно, придется использовать менее эффективные альтернативы и столкнуться с повышенным риском ошибок при лечении», — говорится в заявлении EMA.

В 2016 году EMA создало целевую группу по вопросам, касающимся доступности лекарств. Группа разрабатывала решения для улучшения стабильности лекарственных поставок по всей Европе.

Пандемия COVID-19 ухудшила ситуацию в этой области. В ходе исследования Фармацевтической группы ЕС в 2022 году 100% респондентов-фармацевтов сообщили, что сталкиваются с нехваткой лекарств.