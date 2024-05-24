EMA запретило использование содержащих 17-гидроксипрогестерона капроат препаратов

В некоторых европейских странах 17-гидроксипрогестерона капроат одобрен в виде инъекций для предотвращения невынашивания беременности и преждевременных родов. Также препарат показан при различных гинекологических заболеваниях и нарушениях фертильности, включая патологии, вызванные недостатком прогестерона.

В заявлении европейского регулятора отмечено, что, учитывая возможный риск развития рака при внутриутробном воздействии 17-гидроксипрогестерона капроата и недостаточное количество данных по его эффективности, риск, связанный с его применением, перевешивает возможную пользу, в связи с чем действие регистрационных удостоверений на такие лекарственные средства следует приостановить. Эксперты отметили, что для всех указанных в инструкциях к препаратам показаний существуют альтернативные способы лечения.

В России зарегистрировано два лекарственных средства с МНН гидроксипрогестерона капроат от компании «Дальхимфарм». В качестве показаний для использования указаны состояния, связанные с недостаточностью желтого тела: аменорея (первичная и вторичная).