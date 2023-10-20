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ЕС оштрафовал пять...

ЕС оштрафовал пять фармкомпаний на 13,4 млн евро за картельный сговор

20.10.2023
11:23
Николай Соколов
Еврокомиссия оштрафовала пять фармкомпаний на сумму в 13,4 млн евро. Производители вступили в картельный сговор, связанный с производством фармингредиента.

Европейская комиссия оштрафовала компании Alkaloids of Australia, Alkaloids Corporation, Boehringer Ingelheim, Linnea и Transo-Pharm на общую сумму 13,4 млн евро. Их обвинили в картельном сговоре, касающемся важного фармацевтического ингредиента, сообщает Reuters.

Речь идет о гиосцине N-бутилбромиде, также известном как скополамин. Он является важным материалом для производства абдоминального спазмолитического препарата «Бускопан» и его дженериков.

Расследование Еврокомиссии показало, что шесть компаний координировали свои действия и установили минимальную цену продажи ингредиента потребителям, то есть в этом случае дистрибьюторам и производителям непатентованных лекарств. Также они распределили между собой квоты на производство и обменивались информацией о рынке. Сговор длился в течение 14 лет, с ноября 2005 года по сентябрь 2019 года, говорится в заявлении Европейской комиссии.

Компанию C2 PHARMA комиссия не оштрафовала, поскольку она раскрыла факт существования картеля в рамках европейской «программы смягчения наказания». Все шесть компаний признали свою причастность к картелю и согласились урегулировать это дело.

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