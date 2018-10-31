Единый агрегатор торговли в полном объеме заработает с 1 марта 2019 г.

За несколько дней до вступления документа в силу Дмитрий Медведев подписал распоряжение от 27.10.2018 г. № 2326-р, в соответствии с которым с 1 ноября с помощью агрегатора должны производиться закупки канцелярских товаров, а в полном объеме система заработает с 1 марта 2019 г.

Функция агрегатора торговли – обеспечивать взаимодействие поставщиков товаров, работ, услуг, размещающих свои предложения, с госзаказчиками. Используя агрегатор торговли, заказчик сможет выбирать наиболее качественный товар по оптимальной цене.

К агрегатору торговли будут допущены заказчики, зарегистрированные в единой информационной системе в сфере закупок.

Оператором единого агрегатора торговли определено акционерное общество «РТ-Проектные технологии».



