Единый агрегатор торговли в полном объеме заработает с 1 марта 2019 г.

08:35
31 октября 2018

Елена Сидорова

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Правительство РФ 27 октября внесло изменения в распоряжение РФ №824-р от 28 апреля 2018 года , в соответствии с которым с 1 ноября 2018 г. федеральные органы исполнительной власти и находящиеся в их ведении учреждения (за исключением силовых ведомств) должны осуществлять отдельные закупки с использованием единого агрегатора торговли.

За несколько дней до вступления документа в силу Дмитрий Медведев подписал распоряжение от 27.10.2018 г. № 2326-р, в соответствии с которым с 1 ноября с помощью агрегатора должны производиться закупки канцелярских товаров, а в полном объеме система заработает с 1 марта 2019 г.  

Функция агрегатора торговли – обеспечивать взаимодействие поставщиков товаров, работ, услуг, размещающих свои предложения, с госзаказчиками. Используя агрегатор торговли, заказчик сможет выбирать наиболее качественный товар по оптимальной цене.

К агрегатору торговли будут допущены заказчики, зарегистрированные в единой информационной системе в сфере закупок.

Оператором единого агрегатора торговли определено акционерное общество «РТ-Проектные технологии».

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