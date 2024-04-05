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Екатерина Сташкевич назначена...

Екатерина Сташкевич назначена руководителем комитета госаптек РААС

Эксклюзив
05.04.2024
16:47
Ольга Коберник
В РААС назначили руководителя комитета госаптек. Им стала глава архангельской «Фармации» Екатерина Сташкевич. Новое подразделение займется интеграцией госаптек в коммерческий сектор.
Екатерина Сташкевич

Генеральный директор госпредприятия «Фармация» Архангельской области Екатерина Сташкевич стала руководителем комитета госаптек Российской ассоциации аптечных сетей (РААС). Ее кандидатура была одобрена на общем собрании РААС 26 марта, сообщил «ФВ» исполнительный директор ассоциации Александр Опарин.

«Екатерина знает специфику и проблемы госсектора, поэтому и была предложена на эту роль, — рассказал Опарин. — Комитет станет голосом и объединяющей силой государственных аптек, входящих в состав ассоциации».

В РААС входят шесть госпредприятий.

В отрасли существует тренд на объединение в сообщества, отметила Сташкевич. «Госаптеки хотят, чтобы их голос на коммерческом рынке был услышан, — сказала она «ФВ». — Мы планируем преумножать исторический опыт государственных аптек, делиться успешными практиками. Взаимодействие на рынке должно быть партнерским».

Сташкевич добавила, что большее количество сильных профессиональных сообществ, где будут представлены госпредприятия, повышает вероятность того, что проблемы аптек будут решены. «На коммерческом рынке РААС — самая сильная ассоциация», — объяснила она свое назначение.

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