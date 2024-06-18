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Экс-чиновницу алтайского Минздрава...

Экс-чиновницу алтайского Минздрава обвиняют в закупке лекарств сверх меры

18.06.2024
17:56
Дина Коблова
В Республике Алтай бывшая начальница отдела медпомощи и лекобеспечения Минздрава обвиняется в превышении полномочий. Следователи выяснили, что она сфальсифицировала заявку на покупку препарата сверх необходимой потребности, что принесло ущерб на  286 тыс. руб. Уголовное дело возбуждено по трем статьям.
Фото: пресс-служба СКР по Республике Алтай

Сотрудники Следственного комитета по Республике Алтай закончили расследование дела в отношении 55-летней жительницы города Горно-Алтайска, бывшей начальницы отдела организации медицинской помощи и лекобеспечения местного Минздрава. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по Республике Алтай.

Дело возбуждено по статьям о превышении должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ), служебном подлоге (ч.2 ст.292 УК РФ) и неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации, совершенном лицом с использованием своего служебного положения (ч.3 ст.272 УК РФ).

Следствие установило, что с августа 2018 года по июнь 2019 года обвиняемая при организации обеспечения лекарствами льготников сфальсифицировала заявку на приобретение препаратов сверх необходимой потребности. Из-за завышения объема закупки скопились остатки лекарств с истекшим сроком годности. Чтобы скрыть нарушения, обвиняемая удаляла сведения о скопившихся остатках препарата из программы «Управление льготным лекарственным обеспечением». Так, Минздраву Республики Алтай был причинен ущерб на сумму более 286 тыс. руб.

Обвиняемая свою вину не признала. Вскоре дело направят в суд для рассмотрения по существу.

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