Экс-депутат в Смоленске получил реальный срок за мошенничество при поставках медизделий

В Смоленске бывшего депутата признали виновным в совершении трех эпизодов мошенничества в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ), об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета РФ (СКР).

С 2020 по 2022 год фигурант руководил финансово-хозяйственной деятельностью нескольких компаний. Суд установил, что он завышал начальную цену контрактов на поставку медицинских изделий в Клиническую больницу № 1. Таким образом он похитил более 16 млн руб.

«Ущерб, причиненный преступлением, возмещен полностью», — указано в сообщении СКР.

Экс-депутата приговорили к 3 годам 2 месяцам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 500 тыс. руб.

Ранее суд в Туле приговорил бывшего главного бухгалтера «Тульской фармацевтической фабрики» и ее заместителя к тюремному заключению. Они похитили со счетов предприятия более 500 млн руб.