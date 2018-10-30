Экс-директора ГУП «Фармация» РЧ освободили от уголовной ответственности

Гособвинение настаивало на том, что, работая директором ГУП «Фармация», в 2015–2016 гг., Валерий Филимонов через аффилированных лиц сдавал в аренду нежилые помещения, которыми владел он сам либо его родственники, своему же предприятию. Сделки оформлялись без проведения обязательных торгов, а потому цены значительно превышали среднерыночные. Ущерб государству эксперты оценили в 1,4 млн руб.

Московский районный суд Чебоксар учел раскаяние бывшего шефа фармацевтического предприятия, который сегодня трудится в должности заместителя руководителя администрации главы Чувашии, а также то, что он возвратил деньги в бюджет и ранее не преступал закон. Ходатайство о прекращении уголовного преследования высокопоставленного чиновника было удовлетворено.

Вторым фигурантом по делу проходила главбух ГУП. Теперь уголовное дело в отношении нее выделено в отдельное производство. Вердикт по нему еще не вынесен.

ГУП «Фармация» Минздрава Чувашии – это более 150 аптек и аптечных пунктов. Предприятие является единственным поставщиком медикаментов и расходных материалов в медицинские организации региона.