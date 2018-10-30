Экс-директора ГУП «Фармация» РЧ освободили от уголовной ответственности

15:59
8 ноября 2018

Екатерина Погонцева

204

Бывший директор ГУП «Фармация» Республики Чувашия Валерий Филимонов возместил ущерб в размере 1,4 млн руб., причиненный в результате злоупотребления служебными полномочиями, а потому уголовное дело в отношении него прекращено. Суд решил ограничиться назначением штрафа в 40 тыс. руб.

Гособвинение настаивало на том, что, работая директором ГУП «Фармация», в 2015–2016 гг., Валерий Филимонов через аффилированных лиц сдавал в аренду нежилые помещения, которыми владел он сам либо его родственники, своему же предприятию. Сделки оформлялись без проведения обязательных торгов, а потому цены значительно превышали среднерыночные. Ущерб государству эксперты оценили в 1,4 млн руб.

Московский районный суд Чебоксар учел раскаяние бывшего шефа фармацевтического предприятия, который сегодня трудится в должности заместителя руководителя администрации главы Чувашии, а также то, что он возвратил деньги в бюджет и ранее не преступал закон. Ходатайство о прекращении уголовного преследования высокопоставленного чиновника было удовлетворено.

Вторым фигурантом по делу проходила главбух ГУП. Теперь уголовное дело в отношении нее выделено в отдельное производство. Вердикт по нему еще не вынесен.

ГУП «Фармация» Минздрава Чувашии – это более 150 аптек и аптечных пунктов. Предприятие является единственным поставщиком медикаментов и расходных материалов в медицинские организации региона.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Также по теме
30.10.2018
В Татарстане бывшую владелицу аптек подозревают в мошенничестве в особо крупном размере
10.10.2018
Житель Екатеринбурга получил условный срок за использование поддельной упаковки лекарств
10.10.2018
Заведующую больничной аптекой обвиняют в получении взяток
Популярное
04.11.2018
Создается новая аптечная ассоциация
7140
04.11.2018
Эксперт: Производители должны пересмотреть взаимоотношения с аптечными сетями
1520
03.11.2018
Эксперт: доля дешевой продукции на российском фармрынке будет стремиться к нулю
1373
06.11.2018
Bayer прекращает поставки в РФ рентгеноконтрастного средства «Урографин»
1372
Вчера
UPD: «Утконос» занялся продажей лекарств
1236