Экс-глава Roche в России стал совладельцем отечественной фармкомпании

Возглавлявший представительство швейцарской Roche в России гражданин Сербии Милош Петрович приобрел 2,5% отечественного фармпроизводителя «Элпида». На данные в ЕГРЮЛ обратили внимание «Ведомости».

Согласно выписке из реестра, такую же долю в компании получила гражданка Сербии Юлия Ивиницкая. Одновременно с этим из капитала «Элпиды» вышла швейцарская Apicon, которая до этого контролировала 5% компании.

В Roche журналистам заявили, что Apicon с ней никак не связана. Имели ли Петрович и Ивиницкая отношение к Apicon до этой сделки — не известно. При этом в 2017 году «Элпида» (тогда — «Вириом») назвала бывшего главу российского отделения Roche членом ее научно-консультативного совета. Apicon вошла в капитал российской компании двумя годами ранее. Представитель Roche добавил, что сейчас Петрович не имеет отношения к компании.

Милош Петрович был главой подразделения госпитальных препаратов представительства компании «Ф.Хоффманн – Ля Рош Лтд.» (Roche Holding) в России с 2000 по 2002 год. Затем он на протяжении трех лет занимал позицию регионального менеджера представительства этого холдинга в Македонии. В апреле 2005 года Петровича назначили гендиректором «Рош-Москва» и главой представительства компании в России. На этом посту он проработал девять лет, дальнейшая его деятельность неизвестна.