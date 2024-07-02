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Экс-главу курского комитета...

Экс-главу курского комитета здравоохранения обвинили в злоупотреблении при закупке лекарств

02.07.2024
11:20
Дина Коблова
Экс-руководительницу комитета здравоохранения Курской области обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. В 2020 году она не провела закупку жизненно важных лекарств, чем причинила ущерб бюджету на 24 млн руб. Прокуратура направила дело в суд.
Фото: 123rf.com

Прокуратура Курской области утвердила обвинительное заключение бывшей председательницы комитета здравоохранения о злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1, 3 ст.285 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, ущерб бюджету от неправомерных закупок лекарств превысил 24 млн руб. 

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы прокурорской проверки исполнения законодательства о лекарственном обеспечении отдельных категорий граждан. По предварительным данным, в 2020 году экс-сотрудница комитета здравоохранения региона не провела закупку препаратов из перечня ЖНВЛП для пациентов с тяжелыми хроническими заболеваниями, в том числе инвалидов.

Кроме того, обвиняемая в том же году провела закупку лекарств без учета потребностей граждан, из-за чего препараты были уничтожены по истечению срока годности.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Курска для рассмотрения по существу. Также в суд направлен иск о взыскании с обвиняемой 3 млн руб. в качестве компенсации морального вреда, причиненного инвалиду.

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