Экс-менеджер Pfizer судится из-за увольнения после обвинения в коррупции

Бывший директор отдела глобальной аналитики по вопросам нормативно-правового соответствия Pfizer Фрэнк Хан подал на компанию в суд. Он утверждает, что его уволили после того, как он выразил свои опасения по поводу коррупции в компании, пишет Bloomberg. По словам Хана, компания выплатила десятки миллионов долларов чиновникам в Китае. Американский закон запрещает проводить выплаты и дарить подарки должностным лицам с целью получения коммерческой выгоды.

В своем иске он сообщает, что в 2021 году, разработал алгоритм для анализа внешнего финансирования компании с целью выявления фактов мошенничества. Выяснилось, что в Китае Pfizer заплатила 168 млн долл. правительственным чиновникам, из которых 138 млн долл. пошли на корпоративное спонсорство. Американские чиновники, занимающие аналогичные должности, в течение того же периода получили 11 млн долл., из которых 2 млн долл. пошли на спонсорство.

По словам Хана, после того как он сообщил о своей находке менеджерам, он получил отрицательные отзывы о своей работе и впоследствии был уволен. В иске, поданном в апреле, утверждается, что компания Pfizer нарушила трудовой кодекс штата Калифорния, запрещающий преследование за деятельность осведомителей. Также Хан требует возмещения неуказанного денежного ущерба и восстановления в должности на работе.

Хан сообщил о своих выводах Комиссии по ценным бумагам и биржам в 2022 году. Ранее, в 2020 году, Комиссия и Министерство юстиции США направили в Pfizer запрос на получение документов, связанных с ее деятельностью в Китае.

«Утверждения о преследовании [работника] совершенно необоснованны, и мы намерены защищаться от них, — говорится в заявлении Pfizer. — В компании действуют многочисленные механизмы контроля и надзора, обеспечивающие соблюдение всех правил и законов в каждой стране, в которой мы работаем».