Экс-министр здравоохранения признал, что превысил должностные полномочия при закупках лекарств

16:05
7 декабря 2018

Екатерина Погонцева

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Бывший министр здравоохранения Ульяновской области Павел Дегтярь признал свою вину по уголовному делу о мошенничестве с участием АО «Ульяновскфармация». Басманный суд Москвы, который решал вопрос об избрании экс-чиновнику меры пресечения, отправил обвиняемого под домашний арест до февраля будущего года.

Сразу после задержания Павла Дегтяря стало известно, что он отказался от адвоката. Аналитики предположили, что бывший министр намерен пойти на сделку со следствием. В судебном заседании обвиняемый признал, что действительно превысил свои должностные полномочия при осуществлении закупок лекарств, поскольку был введен в заблуждение.

О возбуждении уголовного дела о мошенничестве стало известно в июле этого года.  Как говорится в пресс-релизе Следственного комитета РФ, не позднее мая 2017 года соучастники объединились в группу для хищения денег, предназначенных на закупку ЛС для жителей области. Так, председатель Комитета по социальной политике Заксобрания Игорь Тихонов и министр здравоохранения Рашид Абдуллов (возглавил Минздрав в июне 2017 года, сменив на этом посту Павла Дегтяря)  давали устные распоряжения ЛПУ заключать контракты по поставке ЛС исключительно с АО «Ульяновскфармация». В противном случае трудовые контракты с главными врачами грозились расторгнуть. Далее часть средств, переведенных лечебными организациями для приобретения медицинского кислорода, ушла на счета аффилированных компаний. В деле фигурирует сумма ущерба свыше 10 млн руб. Среди подозреваемых также бывший директор АО «Ульяновскфармация» Ольга Кузнецова и ее экс-зам Евгений Коган.

Срок следствия продлен до конца февраля 2019 года.

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