Экс-начальницу отдела закупок онкодиспансера в Брянске отправили в колонию на семь лет

Брянский районный суд приговорил к семи годам лишения свободы в колонии общего режима бывшую начальницу отдела закупок областного онкологического диспансера по делу о взяточничестве, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Помимо лишения свободы, подсудимой назначили штраф в размере трехкратной суммы взятки — 1 056 600 руб. Кроме того, ее на три года лишили права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанных с организационно-распорядительными функциями.

Суд установил, что с сентября 2021 года по октябрь 2022 года женщина получила от представителя фармкомпании взятку в размере 352 200 руб. за обеспечение систематического заключения прямых договоров поставок лекарств без проведения торгов.

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Брянской области. Судили экс-начальницу отдела закупок по статье о получении должностным лицом через посредника взятки в крупном размере (п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ).