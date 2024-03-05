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Экс-начальницу отдела закупок...

Экс-начальницу отдела закупок онкодиспансера в Брянске отправили в колонию на семь лет

05.03.2024
12:25
Коблова Дина
Суд в Брянске отправил на семь лет в колонию общего режима бывшую начальницу отдела закупок Брянского областного онкологического диспансера. Она получила взятку размером более 350 тыс. руб. за поставку лекарств без торгов.
Фото: rawpixel.com/Freepik

Брянский районный суд приговорил к семи годам лишения свободы в колонии общего режима бывшую начальницу отдела закупок областного онкологического диспансера по делу о взяточничестве, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Помимо лишения свободы, подсудимой назначили штраф в размере трехкратной суммы взятки — 1 056 600 руб. Кроме того, ее на три года лишили права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанных с организационно-распорядительными функциями.

Суд установил, что с сентября 2021 года по октябрь 2022 года женщина получила от представителя фармкомпании взятку в размере 352 200 руб. за обеспечение систематического заключения прямых договоров поставок лекарств без проведения торгов.

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Брянской области. Судили экс-начальницу отдела закупок по статье о получении должностным лицом через посредника взятки в крупном размере (п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ).

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