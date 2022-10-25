Экс-сотрудница Genentech и ее муж получили сроки и штрафы за кражу коммерческой тайны

Суд приговорил бывшую сотрудницу американской биотехнологической корпорации Genentech и ее мужа к шести месяцам тюремного заключения и штрафам в 10 тыс. долл. каждый. Об этом пишет издание FiercePharma.

Прошлым летом Сяньтхэ Лам и ее муж Аллен Лам признали себя виновными в сговоре с целью кражи коммерческой тайны, а также по ряду других пунктов обвинения. В том числе в сговоре с целью совершения компьютерного мошенничества и злоупотреблении полномочиями.



Государственные обвинители заявили, что Ламы украли интеллектуальную собственность, связанную с препаратами Genetech Rituxan, «Герцептин» и «Авастин», а также «Пульмозим» против муковисцидоза. Затем они передавали эту информацию тайваньской фирме JHL Biotech, которая теперь называется Eden Biologics, чтобы помочь в разработке похожих лекарств.

Ламы не единственные, кто проходит по этому делу. Два соучредителя JHL, бывший генеральный директор Рачо Джорданов и бывший главный операционный директор Роуз Лин, получили по одному году и одному дню тюремного заключения с последующим освобождением под надзором на протяжении 36 месяцев.

Мошенническая схема была организована еще до основания JHL Biotech и существовала до 2019 года. Лин и Джорданов специально наняли бывших сотрудников Genentech для кражи конфиденциальной информации.



Роуз Лин тайно устроила Сяньтхэ Лам на работу в качестве главы отдела разработки в JHL, зная, что она одновременно работает в Genentech. Лин платила ей через Аллена Лама, что позволило Сяньтхэ работать без заключения прямого контракта. Другие сотрудники JHL поддерживали связь с Сяньтхэ через электронную почту ее мужа.