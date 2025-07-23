Экс-замминистра здравоохранения Иркутской области обвинили в необоснованной закупке лекарств

Прокуратура Иркутской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя министра здравоохранения региона Елены Голенецкой. Ее обвиняют в превышении должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ), сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Голенецкая с декабря 2020 года находится на пенсии. Она трудилась в министерстве на протяжении 20 лет, занимая разные должности. Последние два месяца перед уходом на пенсию Голенецкая исполняла обязанности министра.

Следствие считает, что Голенецкая в 2019 году утвердила заявки на закупку психотропного опиоидного анальгетика с МНН трамадол в количестве, которое значительно превышало потребности пациентов с онкологией. Всего было закуплено более 450 тыс. упак. лекарства на основании государственных контрактов на сумму более 35 млн руб.

Из-за невостребованности и истечения сроков годности препараты были уничтожены. Ущерб бюджету Иркутской области составил более 25 млн руб.

Прокуратура направила уголовное дело в Кировский районный суд Иркутска.

О возбуждении дела стало известно в марте 2024 года. Тогда, помимо статьи о превышении должностных полномочий, Следственный комитет возбудил дело о халатности (ст.293 УК РФ).