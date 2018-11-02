Эксперимент по маркировке лекарств выявил правонарушения в сфере оборота лекарств на сумму свыше 500 млн рублей

Система мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения продемонстрировала объективную возможность противодействия незаконным производству, ввозу и обороту лекарственных препаратов на территории РФ, недобросовестной конкуренции в сфере оборота лекарственных препаратов, а также возможность стандартизации и унификации процедуры учета поставок и распределения лекарственных препаратов, заявила глава Минздрава России Вероника Скворцова, выступая на заседании президиума Совета при Президенте РФ по противодействию коррупции.

Министр привела данные Росздравнадзора, в соответствии с которыми в системе мониторинга зарегистрировано свыше 9000 организаций (оптовые, аптечные сети, медицинские организации), описано свыше 1100 наименований лекарственных препаратов, отслеживается движение более 13,3 млн промаркированных упаковок. «По данным Росздравнадзора, реализация первого этапа эксперимента позволила выявить правонарушения в сфере оборота лекарственных препаратов на общую сумму свыше

500 млн руб. Речь в первую очередь идет о дорогостоящих препаратах, закупленных за счет бюджета», – отметила .