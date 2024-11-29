Эксперимент по мониторингу российских производителей БАД начнется с 1 марта 2025 года

Правительство утвердило постановление № 1607 от 22.11.2024 о проведении эксперимента по мониторингу российских производителей товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, с использованием системы мониторинга за оборотом товаров «Честный знак». Эксперимент затронет производителей биологически активных добавок к пище (БАД), он начнется с 1 марта 2025 года.

Помимо производителей биодобавок в мероприятии участвуют производители товаров легкой промышленности и обуви.

Согласно документу, цели эксперимента:

выработать алгоритмы проверки достоверности сведений о товарах производителей;

разработать критерии анализа информации, находящейся в системе мониторинга;

сформировать механизм мониторинга производителей;

испытание процедуры ограничения выдачи кодов маркировки в случае нарушений;

отработка механизма досудебного обжалования производителями решений оператора;

подготовка предложений о внесении изменений в законодательство по итогам эксперимента.

Минпромторгу поручено до 1 февраля 2025 года разработать и утвердить методические рекомендации по проведению эксперимента, а также скоординировать процессы. Результаты проведения эксперимента огласят до 31 августа 2025 года.

Участие в мероприятии добровольное.

Как ранее пояснил директор по контрольно-надзорной деятельности ЦРПТ Антон Гущанский, такая инициатива поможет бороться с нелегальной продукцией, которая ввозится контрабандой и выдается за российскую.