Экспериментальное антитело от Amgen демонстрирует обнадеживающие результаты в КИ у пациентов с миеломой

Согласно данным исследования, представленным в Сан-Диего на ежегодной встрече Американского гематологического общества (ASH), у шести субъектов сохранялся ответ на лечение через 7,5 мес. последующих наблюдений.

Введение максимальной исследуемой дозировки было прекращено из-за токсичности. Почти у 1/3 субъектов исследования развились серьезные инфекции, а среди других побочных эффектов отмечались поражение нервов и печеночная недостаточность.

По информации Amgen, FDA присвоило статус рассмотрения по ускоренной процедуре препарату AMG420, который таргетирует белок BCMA, связанный с развитием ММ.

Как следует из заявления Дэвида Риса, руководителя подразделения R&D Amgen, на основании результатов первого КИ компания планирует приступить к проведению расширенного исследования, в котором будет изучать применение экспериментального антитела в более ранних линиях терапии.