Экспериментальное антитело от Amgen демонстрирует обнадеживающие результаты в КИ у пациентов с миеломой

11:16
4 декабря 2018

Татьяна Кублицкая

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В компании Amgen Inc («Амджен Инк.»), которая в минувший понедельник представила обновленные результаты первого клинического исследования (КИ) биспецифического антитела для лечения множественной миеломы (ММ), заявили, что семь из десяти субъектов, получавших вторую по величине дозу AMG420, ответили на лечение, включая четырех субъектов с отсутствием определяемых признаков рака, сообщает агентство Reuters.

Согласно данным исследования, представленным в Сан-Диего на ежегодной встрече Американского гематологического общества (ASH), у шести субъектов сохранялся ответ на лечение через 7,5 мес. последующих наблюдений.

Введение максимальной исследуемой дозировки было прекращено из-за токсичности. Почти у 1/3 субъектов исследования развились серьезные инфекции, а среди других побочных эффектов отмечались поражение нервов и печеночная недостаточность.

По информации Amgen, FDA присвоило статус рассмотрения по ускоренной процедуре препарату AMG420, который таргетирует белок BCMA, связанный с развитием ММ.

Как следует из заявления Дэвида Риса, руководителя подразделения R&D Amgen, на основании результатов первого КИ компания планирует приступить к проведению расширенного исследования, в котором будет изучать применение экспериментального антитела в более ранних линиях терапии.

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