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Экспериментальный препарат Vir...

Экспериментальный препарат Vir и GSK на основе антител против гриппа не прошел испытания

21.07.2023
14:34
Николай Соколов
Препарат на основе антител от Vir и GSK не смог пройти II фазу испытаний. Ни одна из дозировок не позволила препарату достичь первичной контрольной точки.

Экспериментальный препарат на основе антител против гриппа от Vir и GSK не достиг поставленных целей в ходе II фазы испытаний, пишет Reuters.

В исследовании PENINSULA приняли участие 3 тыс. взрослых в возрасте от 18 до 64 лет, у которых не было факторов риска для серьезных осложнений гриппозной инфекции. Это первое амбулаторное испытание II фазы для оценки роли моноклональных антител в профилактике заболевания гриппом А, отмечала Vir.

Однако даже те участники, которые получили самую высокую дозу (1200 мг) антитела VIR-2482, продемонстрировали «нестатистически значимое снижение заболеваемости гриппом А примерно на 16%». Более низкая доза 450 мг показала себя еще хуже, со снижением менее чем на 4%. Ни одна из дозировок не позволила препарату достичь первичной контрольной точки.

Акции Vir упали на 45% до минимального значения за три года, пишет Reuters.

«Хотя эти данные разочаровывают, необходим дальнейший анализ, чтобы лучше понять эти результаты, — заявил главный медицинский директор Vir Фил Панг. — Тем временем мы продолжаем продвигать решения нового поколения для лечения серьезных респираторных инфекций, включая нацеленное на нейраминидазу моноклональное антитело VIR-2981 против вирусов гриппа А и В».

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