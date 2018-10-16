Эксперт: Государство должно активнее заниматься стимулированием фармкомпаний в разработках новых антимикробных препаратов

Напомним, в 2017 г. в России была принята «Стратегия предупреждения распространения антимикробной резистентности в РФ на период до 2030 года». Российские ученые возлагают на этот документ большие надежды. Одним из приоритетов стратегии становится стимулирование разработок новых антимикробных препаратов.

«Количество новых антимикробных препаратов, которые стали появляться, уже не измеряется единицами, уже хотя бы доходит до десятка. Это препараты с принципиально новым механизмом действия, хотя препаратов супернового класса очень и очень немного», – констатирует Роман Козлов.

При этом эксперты настаивают, что необходим четкий контроль за оборотом этих препаратов.

«Разработка новых антибиотиков должна сопровождаться поддержкой работ по оптимизации режимов применения антибиотиков, необходима разработка альтернативных средств профилактики и лечения инфекционных заболеваний», – подчеркнул Роман Козлов.