Эксперт: Производители должны пересмотреть взаимоотношения с аптечными сетями

По мнению эксперта, необходим переход от модели аптека- торговая точка продающая лекарство к модели аптека- место реализации товаров аптечного ассортимента, место, где обеспечивается контакт производителя с потребителем.

«Предлагаем производителям сделать встречный шаг – пересмотреть свои взаимоотношения с сетями. Если производитель хочет, чтобы его бренд превратился в мусор, пусть поддерживает политику сетей, сливающих продукцию в опт, идущих на экономически необоснованный демпинг, продавая препараты с наценкой минус 20-30% от закупочных цен. Но нужно понимать: это убивает бренд, розничный рынок, всю экономику отрасли в целом. Я надеюсь, что мои слова будут услышаны и мы перейдем от примитивных торговых отношений к партнерству, а аптечная розница к стабильности и экономическому благополучию», - отметил Дмитрий Руцкой.