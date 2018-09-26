Эксперт: Производители должны пересмотреть взаимоотношения с аптечными сетями

В борьбе за прибыль от договоров маркетинга, аптечные сети стали стремится продавать как можно больше. В результате чего, на рынке возник ценовой хаос, считает генеральный директор курской сети «Аптечные традиции» Дмитрий Руцкой.
По мнению эксперта, необходим переход от модели аптека- торговая точка продающая лекарство к модели аптека- место реализации товаров аптечного ассортимента, место, где обеспечивается контакт производителя с потребителем.
«Предлагаем производителям сделать встречный шаг – пересмотреть свои взаимоотношения с сетями. Если производитель хочет, чтобы его бренд превратился в мусор, пусть поддерживает политику сетей, сливающих продукцию в опт, идущих на экономически необоснованный демпинг, продавая препараты с наценкой минус 20-30% от закупочных цен. Но нужно понимать: это убивает бренд, розничный рынок, всю экономику отрасли в целом. Я надеюсь, что мои слова будут услышаны и мы перейдем от примитивных торговых отношений к партнерству, а аптечная розница к стабильности и экономическому благополучию», - отметил Дмитрий Руцкой.
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