Эксперт: аптекам выгоднее всего продавать небрендированные дженерики

10:03
4 декабря 2018

Сергей Рякин

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Сергей Шуляк | Фото: Игорь Чунусов

Показатели розничной наценки фармпродукции в 2018 году продолжают снижаться. Об этом сообщил генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк, выступая в ходе сессии «Аптека в плюсе. Как не поставить на аптеке крест?» на международном деловом медико-фармацевтическом форуме «Аптека-2018».

Если брать динамику с 2013 года, наценка ежегодно в среднем сокращается на 4%, отметил он, добавив, что это касается не только лекарственных препаратов, но и парафармацевтических товаров. При этом, чем выше стоимость препарата, тем ниже на него наценка.

В дальнейшем торговая наценка продолжит снижаться, прогнозирует аналитик, поскольку с каждым годом среди аптек усиливается борьба за потребителя.

Анализ показателей розничной наценки по конкретным группам препаратов приводит к выводу, что выгоднее всего для аптек реализация небрендированных дженериков, подчеркнул докладчик.

Всего через аптеки реализуются более 22 тысяч SKU, сообщил Сергей Шуляк. При этом 630 брендов делают 80% оборота аптеки, а оставшиеся 20% обеспечивают 4,6 тысяч брендов.

Персоны
Шуляк Сергей

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