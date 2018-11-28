Эксперт: аптекам выгоднее всего продавать небрендированные дженерики

Если брать динамику с 2013 года, наценка ежегодно в среднем сокращается на 4%, отметил он, добавив, что это касается не только лекарственных препаратов, но и парафармацевтических товаров. При этом, чем выше стоимость препарата, тем ниже на него наценка.

В дальнейшем торговая наценка продолжит снижаться, прогнозирует аналитик, поскольку с каждым годом среди аптек усиливается борьба за потребителя.

Анализ показателей розничной наценки по конкретным группам препаратов приводит к выводу, что выгоднее всего для аптек реализация небрендированных дженериков, подчеркнул докладчик.

Всего через аптеки реализуются более 22 тысяч SKU, сообщил . При этом 630 брендов делают 80% оборота аптеки, а оставшиеся 20% обеспечивают 4,6 тысяч брендов.