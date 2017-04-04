Эксперт: большинство аптек недооценивают значимость стратегического планирования

10:40
4 декабря 2018

Сергей Рякин

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Павел Лисовский | Фото: Сергей Рякин

Снижение рентабельности для большинства игроков аптечного звена стало закономерным процессом развития рынка фармацевтической розницы. Об этом заявил управляющий партнер компании «Проектирование систем управления» Павел Лисовский, выступая в ходе сессии «Аптека в плюсе. Как не поставить на аптеке крест?» на международном деловом медико-фармацевтическом форуме «Аптека-2018».

Внешним источником роста рынка в последние годы стал общий рост экономики, либо деньги производителя-дистрибьютера-аптечной ассоциации, отметил г-н Лисовский. По его словам, большинство аптек не рассматривали для себя вариант длительного стратегического развития, предпочитая сосредоточиться на сиюминутных вызовах, а общий рост рынка какое-то время скрывал неэффективные модели.

Любой розничный рынок в определенный момент начинает использовать ту или иную экономическую технологию, которая становится драйвером его развития, рассказал он. В свое время таким драйвером стала модель аптеки-дискаунтера. Однако с 2016 года, когда началась активная продажа препаратов с отрицательной наценкой, ситуация стала меняться, подчеркнул Павел Лисовский.

«В 2017-18 годах уже никто не переформатировался в крупных дискаунтеров, поскольку это потеряло экономическую целесообразность», – указал эксперт.

По его прогнозу, основными тенденциями становятся повышение прозрачности бизнеса, увеличение налогов и уменьшение доходов. Увеличение НДС точно окажет свое влияние, добавил он, поскольку все дополнительные услуги в аптечном бизнесе, подразумевают этот налог.

Персоны
Лисовский Павел

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