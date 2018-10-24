Эксперт: ценовое давление снижает интерес производителей к выпуску недорогих цитотоксических препаратов

В своем выступлении на сессии «Ресурсы для развития. Как обеспечить долгосрочный рост отрасли» она подчеркнула важность для фарминдустрии последовательности и преемственности стратегии развития здравоохранения со стороны регуляторов рынка. При этом глава входящей в группу Abbott компании «Верофарм» выделила два аспекта.

Первый из них связан со балансированным ценовым регулированием, при котором производство важнейших препаратов остается экономически обоснованным. Проблема доступа пациентов к эффективной лекарственной терапии – одна из основных тем, обсуждаемых медицинским и пациентским сообществами, напомнила она.

«Раньше ключевой проблемой считалась нехватка финансирования на обеспечение инновационными препаратами, которые стоят дороже, - отметила докладчик. - В последнее время добавился еще один аспект: становится сложнее находить недорогие цитотоксические препараты, их доступность для пациентов снижается. И это проблема не только нашей страны».

Вопрос нехватки недорогих лекарств для химиотерапии специально освещался в Мюнхене на октябрьском симпозиуме в рамках годовой конференции Европейского Общества Клинической онкологии (ESMO), рассказала . По ее словам, в качестве одной из причин назывался ценовое давление, ведущее к отсутствию у производителей интереса к производству таких препаратов вследствие низкой маржинальности по сравнению с инновационными лекарствами.

Без препаратов базовой химиотерапии препаратов невозможно проводить эффективное лекарственное лечение широкому кругу пациентов, подчеркнула она, добавив, что инновационные продукты применимы лишь у ограниченного контингента пациентов с определенными мутациями в опухоли. Кроме того, большинство этих продуктов не заменяют цитотоксическую терапию и гормонотерапию, а добавляются к ней.

«Занижение закупочных цен уже приводит к дефициту на рынке лекарственных препаратов в других станах, необходимо учитывать этот опыт», - предостерегла глава «Верофарм». Не случайно, на Европейской конференции в качестве решения предлагались идеи специальных соглашений с производителями, включающими гарантированные количества поставки по гарантированным ценам.

Второй аспект связан с повышением статуса и доверия к продукции, произведенной в России, отметила эксперт. «Негативный стереотип в отношении продукции российского производства складывался десятилетиями, - подчеркнула она. - Чтобы изменить восприятие, необходимо последовательно демонстрировать высокий уровень качества, стандартов и надежности».

«Нам важно укреплять условный бренд «сделано в России» и для продвижения на зарубежные рынки, чтобы доступная цена не являлась самым ценимым преимуществом», - заключила .