Эксперт: цифровые технологии значительно изменят процесс клинических исследований

15:38
16 ноября 2018

Денис Кунгуров

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Михаил Самсонов | Фото: Денис Кунгуров

Благодаря диджитализации возрастет скорость сбора данных и их качество, что приведет к снижению затрат на клинические исследования. О предстоящих трансформациях рассказал директор медицинского департамента «Р-Фарм» Михаил Самсонов на 7-м форуме института Адама Смита «Клинические исследования в России».

В частности, развитие глобального электронного обмена информацией ликвидирует потребность в регистрах пациентов.

«Сочетание электронных медицинских карт, профильных соцсетей и медицинских гаджетов поможет более полному и быстрому сбору данных. Диалог между научными центрами и регуляторами приведет к тому, что работу с регистрами заменит цифровой сбор информации», – считает Михаил Самсонов.

В эту систему добавляется сбор и анализ данных с мобильных гаджетов, которыми пользуются люди. Актуальность направления подтверждает подписание соглашения между Apple и Novartis об использовании продуктов Apple в клинических исследованиях Novartis. Сегодня гаджеты пациентов мониторируют необходимые данные с дальнейшей передачей врачам. Такие датчики уже применяются при болезни Паркинсона. Также работа с Big Data (большими данными) позволяет формировать пациентские подгруппы на очень ранних этапах.

Благодаря тому, что пациенты все чаще оставляют информацию в профильных социальных сетях, при помощи IT-платформ и ПО удается подбирать терапевтические мишени на основе популяционных геномных данных. Так, летом 2018 г. компании 23&me и GSK подписали соглашение о создании новых препаратов и подборе терапевтических мишеней на основе популяционных геномных данных 23&me.

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