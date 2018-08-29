Эксперт: цифровые технологии значительно изменят процесс клинических исследований

Благодаря диджитализации возрастет скорость сбора данных и их качество, что приведет к снижению затрат на клинические исследования. О предстоящих трансформациях рассказал директор медицинского департамента «Р-Фарм» Михаил Самсонов на 7-м форуме института Адама Смита «Клинические исследования в России».
В частности, развитие глобального электронного обмена информацией ликвидирует потребность в регистрах пациентов.
«Сочетание электронных медицинских карт, профильных соцсетей и медицинских гаджетов поможет более полному и быстрому сбору данных. Диалог между научными центрами и регуляторами приведет к тому, что работу с регистрами заменит цифровой сбор информации», – считает Михаил Самсонов.
В эту систему добавляется сбор и анализ данных с мобильных гаджетов, которыми пользуются люди. Актуальность направления подтверждает подписание соглашения между Apple и Novartis об использовании продуктов Apple в клинических исследованиях Novartis. Сегодня гаджеты пациентов мониторируют необходимые данные с дальнейшей передачей врачам. Такие датчики уже применяются при болезни Паркинсона. Также работа с Big Data (большими данными) позволяет формировать пациентские подгруппы на очень ранних этапах.
Благодаря тому, что пациенты все чаще оставляют информацию в профильных социальных сетях, при помощи IT-платформ и ПО удается подбирать терапевтические мишени на основе популяционных геномных данных. Так, летом 2018 г. компании 23&me и GSK подписали соглашение о создании новых препаратов и подборе терапевтических мишеней на основе популяционных геномных данных 23&me.
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