Эксперт: доля продаж аптек с повышенной доходностью выше всего в Северо-Западном федеральном округе

08:38
5 декабря 2018

Елена Калиновская

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В Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) доля продаж в аптеках, выручка которых превышает среднюю по региону в 2,5 раза, составляет 33,3%. Об этом рассказала заместитель генерального директора AlphaRM Татьяна Литвинова во время выездного заседания Российской ассоциации фармацевтического маркетинга (РАФМ), прошедшем в рамках выставки «Аптека 2018». 

По словам эксперта, такую доходность в СЗФО показывают аптеки бренда «Озерки». Чуть меньше доля аптек категории А+ в Дальневосточном федеральном округе – 33,1%, там высоких показателей добиваются аптеки под брендом «Монастырев». В других округах показатель варьируется в пределах 16-26%. 

Аптеки со средним размером выручки аналитики отнесли к категории В, таких в России больше всего. Также стоит отметить, что во всех регионах есть аптеки с отрицательной доходностью. Наибольшая доля продаж таких точек в Северо-Кавказском округе – 2,9%, наименьшая в Уральском округе –1,5%, в других округах от 1,7% до 2,4%. 

«По итогам 9 месяцев 2018 г. по количеству аптек в стране мы перешли пороговую планку в 65 тыс. точек, это больше на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Динамика в последние годы замедлилась, но, тем не менее, рост количества новых аптек не останавливается»,  – отметила Татьяна Литвинова

По количеству точек лидируют локальные сети – их доля 47%, число аптек в этих сетях может составлять всего три точки, и представлены они могут быть всего в 1-2 регионах. На федеральные и крупные региональные сети приходится 37%. 

«Если же посмотреть на структуру рынка по выручке, то становится видна консолидация. Федеральные и региональные сети занимают 52%», – добавила она.

Персоны
Литвинова Татьяна
AlphaRM

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