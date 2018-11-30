Эксперт: доля продаж аптек с повышенной доходностью выше всего в Северо-Западном федеральном округе

По словам эксперта, такую доходность в СЗФО показывают аптеки бренда «Озерки». Чуть меньше доля аптек категории А+ в Дальневосточном федеральном округе – 33,1%, там высоких показателей добиваются аптеки под брендом «Монастырев». В других округах показатель варьируется в пределах 16-26%.

Аптеки со средним размером выручки аналитики отнесли к категории В, таких в России больше всего. Также стоит отметить, что во всех регионах есть аптеки с отрицательной доходностью. Наибольшая доля продаж таких точек в Северо-Кавказском округе – 2,9%, наименьшая в Уральском округе –1,5%, в других округах от 1,7% до 2,4%.

«По итогам 9 месяцев 2018 г. по количеству аптек в стране мы перешли пороговую планку в 65 тыс. точек, это больше на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Динамика в последние годы замедлилась, но, тем не менее, рост количества новых аптек не останавливается», – отметила .

По количеству точек лидируют локальные сети – их доля 47%, число аптек в этих сетях может составлять всего три точки, и представлены они могут быть всего в 1-2 регионах. На федеральные и крупные региональные сети приходится 37%.

«Если же посмотреть на структуру рынка по выручке, то становится видна консолидация. Федеральные и региональные сети занимают 52%», – добавила она.