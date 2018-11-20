Эксперт: два крупнейших дистрибьютора активно занимают розничный рынок

08:59
5 декабря 2018

Елена Калиновская

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Средние аптечные сети столкнутся с несколькими вызовами в ближайшее время. О каких рисках идет речь рассказал генеральный директор «еАптека» во время выездного заседания Российской ассоциации фармацевтического маркетинга (РАФМ), прошедшем в рамках выставки «Аптека 2018». 

Во-первых, два крупнейших дистрибьютора – «Протек»  и «Катрен» активно занимают розничный рынок.

«У обеих компаний выручка от розницы может составить порядка 60 млрд руб. в этом году, то есть суммарно с учетом их логистических мощностей они должны вырасти в три с половиной раза каждый, чтобы загрузить свои склады. И мы видим  их модели отрицательных наценок по всему ассортименту», – отметил он. 

Во-вторых, множатся аптечные ассоциации. Впрочем, это не самая большая угроза, так как у ассоциаций могут возникнуть сложности из-за большой фрагментации.  

«В скором времени мы увидим в фармрознице две компании, каждая из которых суммарно больше, чем весь наш рынок – это X5 и «Магнит», – продолжил перечислять риски г-н Буздалин. – Федеральная экспансия продуктового ритейла ограничена, поэтому следующий рынок, который интересен – фарма. Возможности ритейла несопоставимо больше».

Наконец, не за горами приход крупных интернет-игроков и маркет-плейсов. 

«Каково положение средних сетей сейчас? В этом году им надо распродать горы маркетингового товара, чтобы попытаться выполнить контракты 2018 г. Надо научиться жить в модели, что тот, у кого ты покупаешь товар, тут же конкурирует с тобой. То есть он знает, что ты купил, почем, знает всю финансовую составляющую и тут же открывает аптеку, забирает клиента или выдает ему заказы в твоей же аптеке. Надо найти точку рентабельности, при этом смириться с наценкой ниже 10-15%, чтобы иметь хоть маленький рост», – обрисовал нерадостные перспективы эксперт.  

Единственный выход для средних сетей – поиск инструментов для удержания клиентов, возможно, в партнерстве с более крупными игроками.

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