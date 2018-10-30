Эксперт: если информационная система ЕАЭС не заработает до конца года, нужно будет вести переговоры на уровне глав правительств

15:07
26 октября 2018

Оксана Баранова

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Вячеслав Локшин | Фото: Игорь Чунусов

Казахстан принял более 20 досье от фармкомпаний на регистрацию лекарств по правилам ЕАЭС. Об этом сообщил «ФВ» президент Ассоциации международных фармацевтических производителей в Республике Казахстан Вячеслав Локшин.

«На сегодняшний день принято около 20 досье, и мы надеемся, что к моменту окончания процедур регистрации  4 страны будут готовы к принятию более  коротких файлов, основываясь на результатах, которые получены в Казахстане», – пояснил он.

По мнению эксперта, республика одной из первых начала принимать от фармкомпаний досье на регистрацию препаратов по единым правилам и одной из первых начала имплементацию требований ЕАЭС в национальное законодательство.

Однако, как известно, до сих пор официально не объявлено о готовности единой информационной системы ЕАЭС, которая бы позволяла странам обмениваться информацией.

«Я думаю, если до конца года этого не произойдет, то будет необходимость в переговорах на уровне глав правительств», – добавил Вячеслав Локшин.

Подробнее читайте в «ФВ» №35 (948) от 30.10.2018 г. в материале «Майка лидера».  

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