Эксперт: если информационная система ЕАЭС не заработает до конца года, нужно будет вести переговоры на уровне глав правительств

«На сегодняшний день принято около 20 досье, и мы надеемся, что к моменту окончания процедур регистрации 4 страны будут готовы к принятию более коротких файлов, основываясь на результатах, которые получены в Казахстане», – пояснил он.

По мнению эксперта, республика одной из первых начала принимать от фармкомпаний досье на регистрацию препаратов по единым правилам и одной из первых начала имплементацию требований ЕАЭС в национальное законодательство.

Однако, как известно, до сих пор официально не объявлено о готовности единой информационной системы ЕАЭС, которая бы позволяла странам обмениваться информацией.

«Я думаю, если до конца года этого не произойдет, то будет необходимость в переговорах на уровне глав правительств», – добавил Вячеслав Локшин.

Подробнее читайте в «ФВ» №35 (948) от 30.10.2018 г. в материале «Майка лидера».