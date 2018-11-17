Эксперт: фарму ждет зона турбулентности

«Мы давно уже не сталкивались с примерами локализации производств иностранными компаниями, - подчеркнул он. – Но и «мягкие инвестиции» в инфраструктуру и систему продвижения при падающих темпах роста рынка становятся проблематичны».

Не менее проблематично, по словам эксперта и то, что «меняется структура продвижения, которая требует ухода от прежних форматов прямых коммуникаций с различными аудиториями».

«Нас ждет большая турбулентность, причем со всех сторон», - прогнозирует . При этом он обратил внимание, что одна из функций конкурса «Платиновая унция», которая проявилась за последние 2-3 года – определение лучших проектов в системе продвижения, в том числе и диджитал-проектов.

«Спектр предложений здесь большой, это говорит о том, что компании ищут пути усиления своих позиций на рынке», - резюмировал г-н Фельдман.