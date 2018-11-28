Эксперт: интернет-заказы могут нанести непоправимый урон рознице

11:38
4 декабря 2018
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Интернет-заказы с фиксированной минимальной наценкой могут нанести рознице непоправимый урон. Чем больше доля таких заказов в отдельно взятой розничной точке с доходностью 5-7% в общих продажах, тем больше вероятность того, что аптека не сможет покрывать свои расходы.

Свое мнение в рамках седьмого ежегодного форума Pharma CFO 2018 высказал директор МС «Созвездие» Сергей Еськин. В течение двух дней 25 спикеров из крупнейших фармацевтических компаний и госструктур делились экспертными прогнозами и дискутировали на актуальные темы.

В панельной дискуссии эксперты обсуждали как эффективно выстраивать взаимодействие в товаропроводящей цепи.

«…Сегодня в Москве, аптека с розничной реализацией в 1 млн рублей при наценке в 19-21% может быть убыточной. Если в ее реализации доля продаж через интернет-заказы с фиксированной доходностью в 5-7% достигает 15 и более процентов, аптека становится убыточной гарантировано. Возникают проблемы со своевременностью оплат в адрес поставщиков, ухудшается оборачиваемость товара, ассортиментная представленность», – отметил Сергей Еськин

По его мнению проблему с доступностью ассортимента для конечного потребителя можно решать множеством иных способов. Нет сомнений в том, что на рынок необходимо привносить новые технологии, но все новое точно не должно наносить вреда качеству оказания фармацевтической помощи.

Источник публикации: МС «Созвездие»

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