Эксперт: интернет-заказы могут нанести непоправимый урон рознице

Свое мнение в рамках седьмого ежегодного форума Pharma CFO 2018 высказал директор МС «Созвездие» Сергей Еськин. В течение двух дней 25 спикеров из крупнейших фармацевтических компаний и госструктур делились экспертными прогнозами и дискутировали на актуальные темы.

В панельной дискуссии эксперты обсуждали как эффективно выстраивать взаимодействие в товаропроводящей цепи.

«…Сегодня в Москве, аптека с розничной реализацией в 1 млн рублей при наценке в 19-21% может быть убыточной. Если в ее реализации доля продаж через интернет-заказы с фиксированной доходностью в 5-7% достигает 15 и более процентов, аптека становится убыточной гарантировано. Возникают проблемы со своевременностью оплат в адрес поставщиков, ухудшается оборачиваемость товара, ассортиментная представленность», – отметил Сергей Еськин

По его мнению проблему с доступностью ассортимента для конечного потребителя можно решать множеством иных способов. Нет сомнений в том, что на рынок необходимо привносить новые технологии, но все новое точно не должно наносить вреда качеству оказания фармацевтической помощи.

Источник публикации: МС «Созвездие»