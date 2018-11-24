Эксперт: маркировка с криптошифрованием может создать сложности при экспорте фармпродукции  

11:13
10 декабря 2018

Елена Сидорова

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Фото: tpprf.ru

Фармкомпании получают негативные результаты в процессе тестирования оборудования для маркировки с применением криптозащиты, при этом Минпромторг пока не предлагает технических решений по преодолению этих сложностей. Об этом заявила  исполнительный директор Союза профессиональных фармацевтических организаций (СПФО) Лилия Титова, выступая 6 декабря на встрече Президента ТПП РФ Сергея Катырина с активом Комитета ТПП РФ по предпринимательству в здравоохранении и медицинской промышленности.

«Отрасль поддержала эту инициативу государства (маркировку. – Прим. ред.) несколько лет назад. Более того, был начат эксперимент, в котором принимают участие несколько десятков компаний, закупается специальное оборудование. Однако в апреле 2018 года было введено новое требование об изменении формата маркировки – с применяемой во многих странах мира, в т.ч. Евросоюзе, DataMatrix на криптозащиту. Помимо необходимости замены недавно закупленного, в том числе в рамках займов Фонда развития промышленности, оборудования, предприятия в процессе тестирования получают негативные результаты – высокий уровень брака при нанесении, существенное снижение производительности труда. Вместе с тем уже с 1 января 2020 года маркировка станет для всех обязательной», – сказала Лилия Титова.

Поддержала данную позицию председатель Координационного совета Национальной ассоциации производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий «АПФ» Надежда Дараган.

«В результате введения маркировки с применением криптошифрования могут возникнуть сложности при экспорте продукции, т.к. ни в одной стране мира эта технология не применяется. «Зеркально» с этой проблемой столкнутся и иностранные производители, которые должны будут маркировать продукцию, предназначенную для России», – отметила она.

Персоны
Титова Лилия

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