Эксперт: мы немного недооцениваем критичность новой методики ценообразования

«Это весьма новая конструкция по сравнению с предшествующим драфтом. Мы говорим, что это драма для дженериков, но, в общем-то, для оригинаторов тоже драма. И я думаю, что мы недооцениваем критичность этого», – сказала в ходе заседания РАФМ.

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