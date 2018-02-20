Эксперт: мы немного недооцениваем критичность новой методики ценообразования

Основной курс новой концепции ценообразования, утвержденной Правительством РФ, взят на снижение цен на лекарства, входящих в Перечень ЖНВЛП. Аналитики прогнозируют, что принятие новой методики станет шоковой терапией для фармпроизводителей, но рынок быстро оправится. Однако, по мнению независимого эксперта Марины Велдановой, рынок немного недооценивает ситуацию.
«Это весьма новая конструкция по сравнению с предшествующим драфтом. Мы говорим, что это драма для дженериков, но, в общем-то, для оригинаторов тоже драма. И я думаю, что мы недооцениваем критичность этого», – сказала Марина Велданова в ходе заседания РАФМ.
Подробнее о мнениях экспертов рынка по новой методике ценообразования читайте в ближайшем номере «ФВ».
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