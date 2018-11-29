Эксперт: нельзя вводить принудительное лицензирование на постоянную основу

«Одна из организаций выступает за введение принудительного лицензирования для решения проблемы раннего доступа пациентов к инновационным препаратам», - рассказал он.

«Я придерживаюсь другой точки зрения, и считаю, что возможно тактически это кому-то и где-то помогло, но стратегически это опаснейшая тенденция», - подчеркнул г-н Жулев, добавив, что вместе с другим сопредседателем Всероссийского союза пациентов Яном Власовым ранее четко обозначил эту позицию.

Многие инновационные препараты не зарегистрированы в России в том числе и по экономическим причинам, отметил он. «И если мы станем страной, которая не соблюдает патентное право и не уважает интеллектуальную собственность, то я не представляю, как дальше будет развиваться сотрудничество с международным глобальным бизнесом, - выразил свою обеспокоенность глава пациентской организации. - Не знаю, какая компания в этом случае решиться прийти на российский рынок, чтобы сделать себе харакири – ведь у нее очень быстро отнимут молекулу, в которую инвестированы огромные деньги».

По мнению Юрия Жулева, принудительное лицензирование - норма которая должна быть в законодательстве для ситуаций угрожающего характера, в первую очередь эпидемий. Но эти ситуации «носят экстраординарный характер, ни в коем случае нельзя выводить применение этой нормы на постоянную основу».

«Безусловно, попытки нарушения интеллектуальной собственности влияют на желание крупных компаний инвестировать в российский фармрынок, особенно если мы говорим о передаче технологий, - отметила управляющий директор Janssen Россия и СНГ Катерина Погодина. - Мы постоянно подчеркиваем необходимость выстраивать взаимодействие между Минздравом, который регистрирует лекарства, но на текущий момент не обязан проверять патентный статус, и Роспатентом, который обладает необходимой информацией».

По ее словам, в последнее время наметились позитивные подвижки в этом направлении: «Есть совместные проекты и решения для того, чтобы в будущем избегать таких ситуаций».