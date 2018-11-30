Эксперт: нерентабельные аптеки нужно закрывать

Время хорошей рентабельности на аптечном рынке давно прошло. Теперь, чтобы аптека вышла на точку безубыточности надо полгода, а прибыль возможна только после года работы. Об этом рассказал управляющий партнер АСНА Александр Кондратьев на выездном заседании Российской ассоциации фармацевтического маркетинга (РАФМ), прошедшем в рамках выставки «Аптека 2018».
«Прошло то время, когда можно было воткнуть палку в землю и она росла, – отметил он. – В этом году тенденция обратная, и мы своим участникам говорим: закрывайте нерентабельные аптеки, не надо держать это бремя. Раньше большое количество точек было необходимо для маркетинга, для больших объемов для производителя. Теперь этого не нужно, есть наша система, есть другие ассоциации. В конце концов, маркетинг все равно придет. А при закрытии убыточной аптеки можно значительно улучшить экономику сети».
Он также отметил, что рынок сейчас высококонцентрированный. Идет волна экспансии федеральных сетей, а мест с хорошим трафиком мало.
Затрудняет работу сложное ценообразование на аптечном рынке.
«На топовый ассортимент наценка либо 0%, либо отрицательная, маржу аптеки могут получит за счет эксклюзивных товаров. Но их надо научиться продавать, обучить персонал для этого», – заключил г-н Кондратьев.
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