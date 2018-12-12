Эксперт: несовершенство законодательства ведет к засилью недобросовестных производителей на рынке медизделий

В частности речь идет о конкуренции на рынке компрессионной терапии.«Разумеется, их продукция много дешевле, ведь она производится из самых дешевых материалов, на оборудовании, не приспособленном для создания распределенной компрессии. –отметил он. - Такие «производители» на обычных чулочных автоматах из обычной тонкой эластичной нити вяжут, например, гольф, сильно зауживают область щиколотки, тем самым добиваясь создания компрессии в одной точке, и продают такие изделия как КМИ».

«А ведь основной принцип лечебного воздействия КМИ состоит в строгом распределении компрессии по всей длине изделия, иначе оно может нанести серьезный вред, - подчеркнул собеседник «ФВ».- Есть и те, кто вообще не задумывается о компрессии и ее величине, просто работают по технологиям середины прошлого столетия. Законодательство позволяет, изделия получаются дешевые, потребитель не в курсе, торговля идет и хорошо, ведь дешево».

По словам эксперта, недобросовестные производители ЭКБ «рассказывают сказки про преимущества бинтов без латекса или важность разрывной нагрузки в поперечном направлении». И поставляют на рынок ЭКБ из синтетики с растяжимостью, мало отличающейся от марлевых бинтов. Результат – обманутый потребитель, низкая эффективность лечения, государственные деньги тратятся на высоко-технологичную хирургическую помощь, растет число инвалидов. В плюсе только такие «производители» и аптечная торговля, которая загоняет добросовестных производителей в угол своей неуемной погоней за дешевизной, добавил он.

«Давно пора понять: лечиться дешево и с комфортом невозможно, - убежден Олег Балашов. - Ставка на дешевые изделия в компрессионной терапии – путь в никуда, к обману потребителя. Конечно, пациент вправе решать вопрос соотношения цены и качества, но нельзя его заведомо ставить перед выбором между плохим и бесполезным, а то и вредным».

«Мы отдаем себе отчет, что предстоит еще огромная работа по внесению изменений в законодательство, просвещению врачебного сообщества, включая персонал аптечных и лечебных учреждений и конечно пациентов, - заключил он. - Но если мы этого не сделаем, рынок утонет в дешевых изделиях с сомнительными лечебными свойствами».

Подробности читайте в «ФВ» № 42 (955) от 18.12.2018 г. в публикации «Ставка на дешевые изделия – путь в никуда».