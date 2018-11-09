Эксперт: новое ценообразование может убить фармрынок

16:16
20 ноября 2018

Сергей Рякин

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Сергей Шуляк | Фото: Игорь Чунусов

Новая система ценообразования может стать главной угрозой для фармрынка в 2019 году. Это мнение, выступая на пресс-конференции, посвященной анонсу изменений, структуры и дат XIX конкурса «Платиновая унция», высказал генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк.

Выступая с докладом, посвященным основным ориентирам для фармотрасли, он отметил, что прогнозируемый прирост фармацевтического рынка в 2018 году в 1,6% станет рекордно низким за все время аналитических исследований в отрасли. При этом аналитик напомнил, что последние пять лет рынок рос в среднем на 11%, а в 2017 году прирост составил 7,9%.

Как подчеркнул г-н Шуляк, прогнозы на 2019 год также не выглядят оптимистично, поскольку «нет реальных факторов, которые позволили бы фармрынку расти бОльшими темпами».

«Если говорить об угрозах, новая система ценообразования вообще может убить наш рынок в стоимостном выражении, - добавил он. – Стоимость препаратов перечня ЖНВЛП будет одна из самых низких в мире, и это может обрушить как объемы рынка, так и его привлекательность».

Персоны
Шуляк Сергей

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