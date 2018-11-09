Эксперт: новое ценообразование может убить фармрынок

Выступая с докладом, посвященным основным ориентирам для фармотрасли, он отметил, что прогнозируемый прирост фармацевтического рынка в 2018 году в 1,6% станет рекордно низким за все время аналитических исследований в отрасли. При этом аналитик напомнил, что последние пять лет рынок рос в среднем на 11%, а в 2017 году прирост составил 7,9%.

Как подчеркнул г-н Шуляк, прогнозы на 2019 год также не выглядят оптимистично, поскольку «нет реальных факторов, которые позволили бы фармрынку расти бОльшими темпами».

«Если говорить об угрозах, новая система ценообразования вообще может убить наш рынок в стоимостном выражении, - добавил он. – Стоимость препаратов перечня ЖНВЛП будет одна из самых низких в мире, и это может обрушить как объемы рынка, так и его привлекательность».