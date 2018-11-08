Эксперт: онкогематология стала главной сферой достижений среди заболеваний крови

О достижениях в лечении злокачественных заболеваний крови в ходе IX Всероссийского гематологического форума «Фундаментальные и прикладные исследования в гематологии» «ФВ» рассказал руководитель отделения клинической онкологии университета Модены и Реджио-Эмилии, президент итальянской группы по изучению лимфом (FIL) Массимо Федерико.
По его словам, за последние 10 лет можно констатировать значительные достижения в терапии заболеваний, относящихся к группе индолентных (медленно прогрессирующих) неходжкинских лимфом. «У нас отличные результаты первой линии терапии фолликулярной лимфомы», - рассказал Массимо Федерико. Лимфома маргинальной зоны может уже рассматриваться как излечимое заболевание, добавил он. Мантийноклеточная лимфома показывает лучшие исходы по сравнению с результатами прошлого десятилетия.
«Для всех индолентных неходжкинских лимфом виден положительный результат от последних достижений как в диагностике, так и в терапии, - резюмировал профессор. - Мы действительно верим, что они могут быть излечены. Раньше мы говорили об этих заболеваниях «вялотекущие, но неизлечимые», теперь же говорим «вялотекущие, но потенциально излечимые», и это возможно благодаря последним достижениям».
Высокий уровень излечения лейкемии, множественной миеломы, агрессивных неходжкинских лимфом, болезни Ходжкина, по словам г-на Федерико позволяет заявить, что онкогематология стала главной сферой достижений среди заболеваний крови.
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