Эксперт: онкогематология стала главной сферой достижений среди заболеваний крови

По его словам, за последние 10 лет можно констатировать значительные достижения в терапии заболеваний, относящихся к группе индолентных (медленно прогрессирующих) неходжкинских лимфом. «У нас отличные результаты первой линии терапии фолликулярной лимфомы», - рассказал Массимо Федерико. Лимфома маргинальной зоны может уже рассматриваться как излечимое заболевание, добавил он. Мантийноклеточная лимфома показывает лучшие исходы по сравнению с результатами прошлого десятилетия.

«Для всех индолентных неходжкинских лимфом виден положительный результат от последних достижений как в диагностике, так и в терапии, - резюмировал профессор. - Мы действительно верим, что они могут быть излечены. Раньше мы говорили об этих заболеваниях «вялотекущие, но неизлечимые», теперь же говорим «вялотекущие, но потенциально излечимые», и это возможно благодаря последним достижениям».

Высокий уровень излечения лейкемии, множественной миеломы, агрессивных неходжкинских лимфом, болезни Ходжкина, по словам г-на Федерико позволяет заявить, что онкогематология стала главной сферой достижений среди заболеваний крови.