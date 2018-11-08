Эксперт: онкогематология стала главной сферой достижений среди заболеваний крови

14:01
12 ноября 2018

Сергей Рякин

162
Массимо Федерико | Фото: modenatoday.it

О достижениях в лечении злокачественных заболеваний крови в ходе IX Всероссийского гематологического форума «Фундаментальные и прикладные исследования в гематологии» «ФВ» рассказал руководитель отделения клинической онкологии университета Модены и Реджио-Эмилии, президент итальянской группы по изучению лимфом (FIL) Массимо Федерико.

По его словам, за последние 10 лет можно констатировать значительные достижения в терапии заболеваний, относящихся к группе индолентных (медленно прогрессирующих) неходжкинских лимфом. «У нас отличные результаты первой линии терапии фолликулярной лимфомы», - рассказал Массимо Федерико. Лимфома маргинальной зоны может уже рассматриваться как излечимое заболевание, добавил он. Мантийноклеточная лимфома показывает лучшие исходы по сравнению с результатами прошлого десятилетия.

«Для всех индолентных неходжкинских лимфом виден положительный результат от последних достижений как в диагностике, так и в терапии, - резюмировал профессор. - Мы действительно верим, что они могут быть излечены. Раньше мы говорили об этих заболеваниях «вялотекущие, но неизлечимые», теперь же говорим «вялотекущие, но потенциально излечимые», и это возможно благодаря последним достижениям».

Высокий уровень излечения лейкемии, множественной миеломы, агрессивных неходжкинских лимфом, болезни Ходжкина, по словам г-на Федерико позволяет заявить, что онкогематология стала главной сферой достижений среди заболеваний крови.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Также по теме
08.11.2018
Эксперт: онкологические заболевания крови больше не приговор
31.07.2017
Леналидомид увеличивает выживаемость пациентов с миеломой после трансплантации клеток
20.01.2017
Эксперты определили TOP15 онкопрепаратов по объему продаж в 2022 г.
Популярное
08.11.2018
Фармритейл и эксперты оценили перспективы аптек «Магнита» на рынке
2959
08.11.2018
UPD: «Утконос» занялся продажей лекарств
2088
08.11.2018
Украинская фарма попала под российские санкции
2026
09.11.2018
Назначен новый генеральный директор Roche в России
1703
06.11.2018
Bayer прекращает поставки в РФ рентгеноконтрастного средства «Урографин»
1650